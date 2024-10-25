"Нельзя закрывать глаза": Шольц поддержал посредничество Индии в политическом урегулировании войны в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц не против посредничества Индии в политическом урегулировании войны России против Украины. Он призвал Нью-Дели поддерживать "долговременный и справедливый мир".

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Об этом федеральный канцлер сказал в пятницу, 25 октября, выступая на пресс-конференции после встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, передает Deutsche Welle. Отметим: Шольц находится в Индии с официальным визитом.

"Агрессивная война России против Украины затрагивает Германию и Индию во многих отношениях. Никто не может закрывать глаза на этот конфликт. Поэтому я настоятельно высказываюсь за то, чтобы Индия выступала за долговременный и справедливый мир", – подчеркнул он.

Немецкий политик поприветствовал стремление официального Нью-Дели использовать свои связи со всеми сторонами, "чтобы внести вклад в политическое решение".

Шольц сказал, что война бушует очень долго, уносит много жизней и "должна наконец закончиться". "Целостность и суверенитет Украины должны быть сохранены. За это мы и выступаем", – подытожил он.

Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри добавил, что премьер-министр страны поделился с канцлером ФРГ впечатлениями от последних встреч и взаимодействия с лидерами как России, так и Украины.

Мисри подчеркнул, что его государство остается на стороне мира. "Мы не являемся нейтральными в этом конфликте. Мы на стороне мира и готовы поддержать любую инициативу, направленную на достижение мира, извлекая выгоду или используя имеющиеся у нас возможности для взаимодействия со всеми сторонами в этом конфликте", – сказал индийский дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В преддверии саммита БРИКС (Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР) Нарендра Моди заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что Индия "хочет мира в Украине".

– Примечательно, что, по данным Bloomberg, Индия стала вторым крупнейшим поставщиком запрещенных технологий для РФ.

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