Немецкие инструкторы готовы обучать бойцов ВСУ: от чего зависит успешность подготовки

Украина и Германия обсуждают возможность обучения воинов Сил обороны на уровне батальонов и бригад для усиления их боеспособности на поле боя. Однако продолжаются дискуссии о том, на какой срок командование ВСУ может отпустить бойцов на обучение.

Видео дня

Об этом агентству Укринформ сказал главный координатор германской военной помощи Украине, начальник штаба планирования в Минобороны ФРГ генерал-майор Кристофер Фрейдинг. Он рассказал, что недавно обсуждал этот вопрос с главой украинского оборонного ведомства Рустемом Умеровым.

"Есть определенные идеи по подготовке, особенно на уровне ваших штабов батальонов и бригад, чтобы сделать их более эффективными и боеспособными", – заявил генерал.

По его словам, открытым остается вопрос времени – в Германии хотят, чтобы такое обучение длилось не менее шести недель, а Генштаб ВСУ и Минобороны утверждает, что может разрешить 2-4 недели.

Немецкий военный добавил, что Киев и Берлин будут искать компромиссы по сроку учений и объему знаний, которые можно передать за ограниченный промежуток времени.

В то же время Фрейдинг отметил, что проводить такие учения на территории Украины практически невозможно, поскольку для этого нужно приложить очень много организационных усилий.

В странах ЕС, отметил военный, много учебных центров с хорошими условиями для обучения военных украинской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне представители министерства обороны Украины обсудили с чиновниками немецкого оборонного ведомства возможность сотрудничать в сфере производства военной техники, в частности, производства систем ПВО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!