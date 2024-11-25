Украина и Германия обсудили возможность совместно производить системы ПВО и бронетехнику: подробности
Украина обсудила с Германией возможность сотрудничества в сфере производства военной техники. В частности, производства современных систем противовоздушной обороны и бронированной техники.
Эти вопросы обсудили заместитель министра обороны Украины по европейской интеграции Сергей Боев с государственным секретарем министерства обороны Германии Нильзом Хильмером. Чиновники встретились на полях 16-го Международного форума безопасности в Канаде, передает пресс-служба украинского оборонного ведомства.
Боев предложил немецкому коллеге рассмотреть возможность более глубокого сотрудничества между украинскими и немецкими оборонными компаниями в сферах производства ПВО и бронетехники.
"Мы обсудили возможность более глубокой вовлеченности Германии в поставку тяжелой бронетехники для Украины", – сказал представитель МО.
Также он поблагодарил Германию за предоставление Украине систем ПВО Patriot и IRIS-T, которые критически необходимы нашему государству из-за постоянных российских обстрелов.
Кроме того, они обменялись информацией о планах сотрудничества в 2025 году и обсудили, какие именно виды вооружения могут быть поставлены.
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