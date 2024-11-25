Украина и Германия обсудили возможность совместно производить системы ПВО и бронетехнику: подробности

Украина обсудила с Германией возможность сотрудничества в сфере производства военной техники. В частности, производства современных систем противовоздушной обороны и бронированной техники.

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Эти вопросы обсудили заместитель министра обороны Украины по европейской интеграции Сергей Боев с государственным секретарем министерства обороны Германии Нильзом Хильмером. Чиновники встретились на полях 16-го Международного форума безопасности в Канаде, передает пресс-служба украинского оборонного ведомства.

Боев предложил немецкому коллеге рассмотреть возможность более глубокого сотрудничества между украинскими и немецкими оборонными компаниями в сферах производства ПВО и бронетехники.

"Мы обсудили возможность более глубокой вовлеченности Германии в поставку тяжелой бронетехники для Украины", – сказал представитель МО.

Также он поблагодарил Германию за предоставление Украине систем ПВО Patriot и IRIS-T, которые критически необходимы нашему государству из-за постоянных российских обстрелов.

Кроме того, они обменялись информацией о планах сотрудничества в 2025 году и обсудили, какие именно виды вооружения могут быть поставлены.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Литва подписали меморандум о взаимопонимании по созданию механизма поддержки сил безопасности и обороны. Он откроет новые возможности для литовских инвестиций в наш ОПК.

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