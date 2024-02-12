Немецкий концерн увеличит производство боеприпасов и амуниции: как это связано с Украиной

Немецкий концерн Rheinmetall начинает строительство нового завода в Германии. Его мощность будет составлять до 200 000 артиллерийских снарядов в год.

Об этом говорится на сайте компании. Отмечается, что в первую очередь производство будет работать на нужды ФРГ.

"Это важный стратегический шаг для концерна, который покажет готовность Германии к усилению национальной безопасности. Техническое предприятие из Дюссельдорфа строит новую фабрику в Нижней Саксонии. Это еще больше повысит самообеспеченность страны по производству боеприпасов", – сообщили в предприятии.

В будущем завод производит артиллерийские боеприпасы, взрывчатку и компоненты реактивной артиллерии. Планируется, что объем производства будет на уровне 200 000 артиллерийских снарядов в год. Кроме того, планируется выпуск до 1900 тонн взрывчатки RDX и других компонентов производства зарядов боеприпасов. Также на заводе может производиться производство ракетных двигателей и боеголовок, которые могут понадобиться для запланированного немецкого проекта реактивной артиллерии.

В Rheinmetall подчеркнули, что в первую очередь концерн будет работать на нужды Германии. Однако также анонсировали создание "еще одного европейского центра по производству артиллерийских боеприпасов". Впрочем, каких-либо конкретных дат в концерне не назвали.

"Этот шаг отражает наше чувство ответственности и решимость внести материальный вклад в способность нашей страны и наших партнеров по НАТО защищаться", – подчеркнули в концерне.

Отмечается, что стоимость завода будет ориентировочно составлять 300 миллионов евро. Rheinmetall берет на себя все расходы по строительству завода без финансирования государства. Рабочие места получат более пятисот специалистов.

"Новый завод позволит удовлетворить собственные потребности Бундесвера за счет внутреннего производства и обеспечить неограниченную передачу вооружения странам-партнерам", – подчеркнули в компании, добавив, что завод будет работать в основном автономно и все этапы работы, необходимые для производства артиллерийских снарядов, будут выполняться на месте.

В Rheinmetall отметили, что предварительная зависимость от разрешений на экспорт, выданных другими странами, таким образом будет устранена. Это позволит Германии независимость в сфере национальной безопасности. В концерне также добавили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину запасы немецкой артиллерии значительно уменьшились. Поэтому их нужно срочно пополнять.

"Война в Украине показывает, насколько велика потребность в боеприпасах. Составы Бундесвера пусты; пополнение его запасов будет стоить примерно 40 миллиардов евро. Огромное потребление боеприпасов в Украине усиливает текущий дефицит. Имеющиеся производственные мощности западного мира не структурированы для удовлетворения спроса", добавили в Rheinmetall.

Генеральный директор концерна Армин Паппергер сообщил, что компания строит новый завод по выполнению контрактов и обеспечению бесперебойных поставок боеприпасов.

"Темпы быстрые: то, что раньше понадобилось десять лет, теперь достигается за несколько месяцев. Теперь мы построим новый боеприпасный завод в Германии в рекордные сроки, чтобы создать стратегическую безопасность поставок", – сказал он.

Следует отметить, что на церемонии закладки символического фундамента нового завода присутствовал немецкий канцлер Олаф Шольц. Во время своего выступления он отметил важность независимости в вопросе производства вооружений.

"Об этом думали мало. Но теперь, после циничного российского вторжения в Украину, стало ясно, что боеприпасов нужно производить много. Поэтому, запустив новое производство, Германия может гарантировать обеспечение как собственных потребностей в боеприпасах, так и партнеров в Европе", – подчеркнул он.

Концерн Rheinmetall является одним из основных поставщиков военной техники для Украины. Он поставляет для ВСУ большое количество боеприпасов и бронированной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, Евросоюз признал несостоятельность поставить в Украину миллион боеприпасов до марта 2024 года. На фоне срыва обещанных поставок все чаще оговаривается возможность закупки снарядов.

Впрочем, напомним, что на днях в Евросоюзе анонсировали масштабную поставку снарядов для Украины уже в феврале. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что из обещанного миллиона ЕС может поставить 524 тыс. снарядов – 52% от планируемых объемов. Эти снаряды могут быть поставлены в начале марта.