Немецкий производитель оружия передаст Украине две современные системы ПВО Skynex в течение года – WSJ

Германия предоставит Украине две системы противовоздушной обороны малой дальности. Речь идет о двух системах Skynex, изготовленных компанией Rheinmetall AG. Отметим, что это вооружение было представлено в конце 2021 года.

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Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal. Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что системы ПВО Skynex будут отправлены в Украину в течение этого года.

Заказ на это оружие на сумму около 200 миллионов евро сделало правительство Германии. Если бы Россия не начала полномасштабную войну против Украины, системы ПВО защищали бы небо над Берлином.

О том, что Германия передаст Украине две системы ПВО Skynex, СМИ начали писать еще в прошлом году. Оружие предназначено для борьбы с дронами и крылатыми ракетами.

Что это за зенитные артиллерийские системы и чем они могут быть полезны Вооруженным силам Украины, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Защита украинского неба начала усиливаться очень мощными вещами. Наши Воздушные Силы, в частности, ожидают поставок дополнительных батарей и ракет к NASAMS, ЗРК Patriot и SAMP/T, способных сбивать баллистические ракеты.

– В то же время президент Владимир Зеленский отметил, что Украине сейчас нужен авиационный компонент ПВО для более эффективного противостояния атакам РФ.

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