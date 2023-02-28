Немецкий Rheinmetall начал поставлять Украине автоматизированные системы разведки SurveilSPIRE: что известно

В Германии заявили о поставках в Украину автоматизированных систем разведки SurveilSPIRE. Они позволяют обнаруживать и проверять угрозы на больших участках с задействованием минимального количества персонала.

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Над проектом, стоимость которого исчисляется в десятках миллионов евро, работает крупный немецкий производитель вооружений Rheinmetall и эстонская DefSecIntel. Как сообщили в Rheinmetall, проект реализуется по поручению правительства Германии.

"По поручению правительства Германии Rheinmetall поставляет Украине автоматизированные системы разведки. Они в основном используются для наблюдения за большими участками местности с минимальным количеством персонала. В этом проекте Rheinmetall сотрудничает с эстонской компанией DefSecIntel", – заявил крупный немецкий производитель вооружений.

За эти системы немецкое правительство намеревается заплатить десятки миллионов евро. Точную сумму в компании не назвали. При этом поставки систем в Украину уже стартовали.

Разведывательные системы SurveilSPIRE, уточнили в Германии, состоят из мобильных вышек наблюдения с дневным и ночным оборудованием для камер, автопилотируемых мини-дронов и системы управления. В комплект поставки также входят транспортные средства.

Система наблюдения SurveilSPIRE изготовляет эстонская компания DefSecIntel. Одно из их преимуществ заключается в высокой мобильности. Вышки можно очень быстро загрузить в трейлеры и доставить в район эксплуатации.

Также эти вышки легко монтируются: для сборки достаточно всего три человека. К тому же, их работа полностью автоматизирована.

Они способны выявлять цели за 30 километров и контролировать площадь в 20 квадратных километров.

Передачу видео на мобильный командный пункт обеспечивается с помощью беспроводных каналов связи 4G и Starlink. Бесперебойная работа и независимость от топлива или электричества вышкам обеспечивают солнечные панели.

"Система опирается на беспилотные летательные аппараты-разведчики с автопилотом, которые осуществляют патрулирование и полеты по заданным задачам. Это позволяет проверять обнаруженные угрозы и позволяет оператору инициировать необходимые контрмеры", – рассказали в Rheinmetall.

Системы способны с помощью искусственного интеллекта выявлять нарушения и уведомлять о них оператора. Следовательно, военным нет необходимости постоянно следить за мониторами, на которые выводятся изображения с камер.

Они также позволяют свести к минимуму пограничное патрулирование, высвобождая больше офицеров для реагирования на инциденты. В частности, эти системы использовались Литвой во время инспирированного РФ и Беларусью наплыва беженцев-нелегалов

В компании также сообщили, что этот совместный немецко-эстонский проект – не первый пример участия Rheinmetall в помощи Украине, сопротивляющейся российской агрессии.

Среди реализуемых проектов – поставка в Украину полевого госпиталя "под ключ", а также передача Украине 26 новых высокомобильных грузовиков НХ со сменным кузовом. Также Rheinmetall участвует во многосторонних сделках по поддержке Украины между европейскими странами и государствами, входящими в блок НАТО, в рамках которых европейские страны передают украинской армии вооружения советского производства, а взамен отданного получают современное западное оружие.

Напомним, ранее стало известно, что Польша передаст Украине еще 10 танков Leopard 2 и 60 танков Т-72 и PT-91 Twardy. Они окажутся в Украине сразу после завершения подготовки украинских экипажей, предположительно через несколько недель.

Также сообщалось, что новую помощь передала Украине Германия. В новый пакет вошли мостоукладочные машины Biber (Beaver) и грузовики Zetros, а также немецкие аптечки и маскировочные сети.