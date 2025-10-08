Немного умнее: авиационный эксперт объяснил, чем бельгийские ракеты против 'Шахедов' лучше американских аналогов

Хотя считается, что ракеты FZ275 LGR, которые выпускает бельгийская компания Thales, являются полным аналогом американских ракет Hydra с системой наведения APKWS, это не так. Во-первых, бельгийские ракеты "немного умнее" американских. Если добавить, что они еще и дешевле, можно говорить о значительном преимуществе над американским "аналогом".

Поэтому Вооруженным Силам Украины нужны именно FZ275 LGR от Thales, считает авиаэксперт, научный сотрудник НАУ Валерий Романенко. Такое мнение он высказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Объяснение эксперта

На самом деле у FZ275 и Hydra общий только калибр. Соответственно, общие и пусковые установки. А вот одна из главных для ракет система – система наведения – совсем другая. Да, в этих ракетах используется лазерное наведение, однако в бельгийской система удвоена, что (вместе с другим) делает FZ275 "немного умнее".

"Это маленькая, дешевая ракета калибром 70 миллиметров. Эти ракеты имеют лазерное наведение и широко применяются, собственно, в наших комплексах Vampir. То есть, "вампиры" используют именно такие ракеты калибра 70 миллиметров. Эта ракета, которая дешевле "Шахеда", и одной ракеты хватает для уничтожения цели. И хотя для надежного уничтожения все же желательно запускать 2-3 ракеты, даже в этом случае они дешевле "Шахеда", – рассказал эксперт.

Валерий Романенко объяснил: американские ракеты уничтожают "Шахед" только прямым попаданием. "Немного умнее" бельгийские, если пролетели мимо цели, дальше уже "работают, как обычные зенитные ракеты".

"Они могут взорваться и рядом с "Шахедом", и в этом случае поразить цель своими обломками. Чтобы поражение было более эффективным, у ракеты боеголовка имеет тысячи мелких стальных шариков. То есть шарики разлетаются с огромной начальной энергией и сохраняют поражающие возможности на расстоянии до 25 метров", – отметил он.

В целом, по словам эксперта, это "классные ракеты", и единственным недостатком можно считать, что "Бельгия не успевает их производить в тех количествах, которые нам нужны".

О чем речь

APKWS – система лазерного наведения для неуправляемых ракет Hydra 70 (причем аббревиатура иногда применяется как название в целом для ракет Hydra 70), превращающая их в высокоточный боеприпас.

Ракеты APKWS имеют относительно низкую мощность, что рекламируется как "предотвращение побочных сбиваний". Что в реалиях российско-украинской войны и привычки россиян атаковать сразу облаками дронов выглядит как антиреклама.

FZ275 LGR – это 70-мм высокоточная ракета с лазерным наведением. Именно на наведение с помощью лазера указывает аббревиатура LGR в названии вооружения – Laser Guided Rocket. Наведение на цель с помощью лазерной подсветки также позволяет высокоточное поражение объектов.

Более того, FZ275 LGR предназначена для поражения как наземных, так и воздушных целей. Они оказались эффективными для уничтожения танков и другой техники, например колонн вражеских автомобилей, уничтожения противника на позициях пехоты, бункеров, траншей, земляных валов и тому подобное.

Причем изначально FZ275 LGR предназначалась для стрельбы с вертолетов. Однако бельгийскими ракетами вполне можно стрелять также и с земли. А в прошлом году производитель показал (смотри ниже), что этими боеприпасами можно даже оснащать дроны!

Что предшествовало

Недавно директор департамента тактических систем компании Thales Томас Колинет сообщил, что сегодняшние темпы производства ракет FZ275 LGR "не покрывают потребности Украины" в таком вооружении.

По его словам, тот факт, что Киев хочет получить больше таких ракет, "является хорошим маркером", ведь означает, что Силы обороны довольны этим оружием. Но к сожалению, бельгийские рабочие не успевают изготавливать ракеты в нужных ВСУ объемах.

Томас Колинет отметил, что Thales намерен выйти уже к концу года на показатель изготовления 3500 ракет в год. Причем это значительно меньше, чем было объявлено в планах компании в июле 2024 года, когда было сообщено о запуске новой производственной линии для масштабирования производства. Тогда говорили о планах выйти на темпы в 5000 ракет в этом году.

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания и Украина заключили соглашение о поставках украинским Силам обороны ракет для противовоздушной обороны от компании Thales. Речь идет о поставках даже больше, чем пять тысяч ракет за счет финансирования из Лондона.

