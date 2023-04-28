"Ненавидим еще больше!" Путин объявил "час Х" для украинцев в оккупации: чем это грозит

Российский диктатор подписал указ, согласно которому граждане Украины на оккупированных территориях и обладатели так называемых паспортов "ДНР" и "ЛНР" до 30 сентября 2023 года должны получить российское гражданство. Насильственная паспортизация идет полным ходом, тем не менее не так, как хотелось бы оккупантам.

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Чем это грозит и что задумал президент страны-агрессора – читайте в материале OBOZREVATEL.

Кругом только враги

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, который он "родил" 27 апреля, украинцы, которые откажутся получить российское гражданство, смогут жить на временно оккупированной территории "только" до 1 июля 2024 года.

Всех тех, кто проживал там на день провозглашения их аннексии и заявивших о желании сохранить прежнее гражданство, в России будут считать иностранцами.

Всех их фактически грозятся выгнать из собственных домов. Также "выдворять" собираются тех людей, которые "будут представлять угрозу национальной безопасности РФ, планировать экстремистские и террористические преступления".

"Правда, в то, что последних не бросят за решетку, верится с трудом: у нас и и за меньшие "грехи" мигом окажешься "на подвале". Даже если косо глянешь на российского военного, ты по умолчанию враг. Схватят, повезут на допрос и не факт, что отпустят", – поделилась с OBOZREVATEL жительница оккупированного Донецка.

Странности видят жители временно оккупированной части Украины и в том, что в указе российского диктатора не говорится, куда именно собираются "выдворять" украинцев.

"Если на подконтрольную Украине территорию, так это еще хорошо, а ведь могут и сослать в какую-то Сибирь. Сейчас невозможно выехать из Мелитополя без российского паспорта. Вернее, без него не дадут пропуск. Вот такой замкнутый круг. Ненавидим оккупантов еще больше!" – говорит жительница Запорожской области.

Что будет с имуществом "выдворенных" – отдельная тема. Скорее всего, его "экспроприируют" – отберут. "Но это могут сделать и так в любой момент. У нас зона беззакония", – говорят в Мелитополе.

Что касается "часа Х", который Путин определил для украинцев в оккупации, то они убеждены, что "миграционные вопросы" к этому времени решат ВСУ.

Всех "загоняют" в Россию

Обратившихся за гражданством России на оккупированных территориях оказалось намного меньше, чем рассчитывали захватчики, и тогда Кремль решил "подстегнуть". В декабре 2022 года Путин подписал указ, упростивший выдачу российских паспортов жителям Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. По новому решению процедура должна длиться до 10 дней.

Упрощенная процедура подразумевает получение паспорта без обязательных в других случаях экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.

Кроме того, указом было предусмотрено, что несовершеннолетних украинцев младше 14 лет признают гражданами России на основе заявления от так называемого "законного представителя".

"Это вопиющее нарушение прав человека и доказательство совершения Россией геноцида украинцев", – заявил МИД Украины.

"Ждем ВСУ!"

В оккупации жить не сладко и не стоит считать всех, кто не выехал, предателями Украины. Люди боятся оставить свои дома и квартиры, а средств на переезд, на аренду жилья у них просто нет.

"Я понимаю, что, работая удаленно, на еду смогу заработать. Есть трудности с обналичиванием, но все же это решаемо. Сложно видеть эти морды оккупантов – это правда, но я очень верю в скорое освобождение. Верю, что дождусь ВСУ!" – поделилась с OBOZREVATEL жительница Бердянска.

Основная часть оставшихся в оккупации – пожилые украинцы. Именно их сейчас по полной "прессуют" оккупанты, заставляя получать российские паспорта. Грозятся лишить их даже медицинской помощи, а в зрелом возрасте болезней обычно немало.

Тем не менее многие украинцы держатся и не идут за российским гражданством – и это больше всего нервирует оккупантов. Даже безоружные люди дают им понять: российские захватчики находятся тут временно.

Куда сообщить о фактах насильственной паспортизации и передать данные пособников российских оккупантов – тех, кто принуждает украинцев получать российское "гражданство":

УСБУ в Запорожской области – [email protected]

УСБУ в Донецкой и Луганской областях – [email protected] и [email protected]

УСБУ в Херсонской области – [email protected]