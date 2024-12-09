Необходимо перезагрузить систему: Зеленский требует от Сырского немедленных изменений в качестве подготовки ВСУ. Видео

Президент Владимир Зеленский сегодня провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого говорили, в частности, о качестве подготовки украинских военнослужащих. Этот вопрос требует ощутимых изменений, и глава государства поручил провести аудит того, какие вещи должны быть изменены немедленно, что именно должно быть исправлено, что нужно добавить и какие кадровые изменения провести.

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Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в понедельник, 9 декабря. "Кадровые изменения произошли. Именно для того, чтобы перезагрузить систему подготовки наших воинов. Олег Апостол и Михаил Драпатый этим будут заниматься", – отметил он.

Гарант дал поручение на следующую Ставку подготовить подробный доклад касательно подготовки воинов.

"Все, что необходимо, может быть обеспечено и на организационном уровне, и на уровне финансов. Именно качество подготовки воинов – во многом результативность наших воинов в боях и, конечно, это сохранение жизней наших ребят", – сказал Зеленский.

На Ставке также был доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на фронте. Наши Силы обороны продолжают защищать позиции на всех основным направлениях. Продолжается и наша операция в Курской области.

"Благодарю всех наших воинов, которые уничтожают оккупанта. Был также отдельный доклад Павла Палисы относительно сумм прямых средств у бригады непосредственно – для дополнительной закупки дронов", – добавил гарант.

По его словам, недавно уже было принято решение о прямом выделении средств на БПЛА, но сейчас стало ясно, что этой суммы также недостаточно. Зеленский поручил премьер-министру Шмыгалю в ближайшие дни дополнительно увеличить финансирование для бригад.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский рассказал, что в течение прошлой недели армия страны-агрессора РФ запустила по Украине почти 500 управляемых авиабомб. Также оккупанты применили более 400 ударных дронов и почти 20 ракет разных типов.

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