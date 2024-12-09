'Нужны совместные действия всех, кто ценит жизнь': Зеленский рассказал, сколько КАБов, дронов и ракет Россия применила против Украины на прошлой неделе

В течение недели прошедшей армия страны-агрессора России запустила по Украине почти 500 управляемых авиабомб (КАБ). Также оккупанты применили более 400 ударных дронов и почти 20 ракет разных типов.

Видео дня

Об этом в понедельник, 9 декабря, заявил президент Украины Владимир Зеленский. В официальном Telegram-канале он также обнародовал видео последствий мощных вражеских ударов по украинским городам.

"Наши города и общины находятся под постоянными атаками террористов. Каждый день защитники нашего неба дают отпор российскому террору", – заявил Зеленский.

Он привел статистику российского вооружения, которым оккупанты били по Украине в течение прошлой недели:

– почти 500 КАБов;

– более 400 ударных дронов;

– почти 20 ракет разных типов.

"Этот ежедневный террор и эта война не могут оставаться проблемой одного народа. Нужны совместные действия всех, кто ценит жизнь в Европе, в Америке, во всем мире. Только вместе мы способны достичь справедливого мира", – заявил Зеленский.