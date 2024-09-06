'Необходимо защищать свободу': Писториус на 'Рамштайне' высказался по поводу поддержки Украины

Объемы военной помощи Украине от Германии не уменьшатся из-за того, что по результатам недавних выборов в двух федеральных землях огромную поддержку получили популистские партии, выступающие за полное прекращение поставок вооружения Киеву. В то же время, позиция немецкого руководства относительно разрешения Украине использовать западное оружие для ударов по российской территории не изменилась.

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Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус по результатам встречи участников в формате "Рамштайн" 6 сентября. Его цитирует The Guardian.

Писториус подчеркнул, что Германия против того, чтобы Украина наносила удары вглубь России переданным вооружением. "Этот вопрос, по которому все уже сказано", – добавил немецкий министр.

В то же время Писториус ответил негативно на вопрос, могут ли привести к снижению помощи Украине результаты недавних выборов.

"Необходимо защищать свободу, независимость и территориальную целостность суверенных государств от таких агрессоров как Россия. В конце концов, мы делаем это также исходя из наших собственных интересов", – подчеркнул глава немецкого минобороны.

Писториус пообещал, что Германия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Он подчеркнул, что все 4 млрд евро, которые заложены на военную помощь Украине в проекте бюджета ФРГ на 2025 год, уже расписаны. В то же время Писториус ожидает, что Киев сможет заказывать и покупать вооружение за счет кредита в 50 млрд долларов, который планируется предоставить Украине до конца года, а погашать за счет замороженных российских активов центробанка.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия вместе с партнерами передаст Украине десятки танков Leopard 1A5 и гаубицы PzH 2000. Новые поставки оружия пообещал министр обороны Германии Борис Писториус на встрече в формате Рамштайн.

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