Германия вместе с партнерами передаст Украине десятки танков Leopard 1A5 и гаубицы PzH 2000: что известно

На встрече в формате Рамштайна министр обороны Германии Борис Писториус пообещал Киеву новые поставки оружия. В частности, он заявил, что Германия и другие европейские партнеры хотят в ближайшее время передать украинской армии 77 основных боевых танков Leopard 1A5.

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Об этом сообщает Spiegel. Также он объявил о передаче Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitz 2000 (PzH 2000) стоимостью 150 миллионов евро.

В частности, речь идет о 12 самоходных гаубицах PzH 2000 на сумму EUR150 млрд, которые Германия хочет предоставить в дополнение к уже обещанной поддержке. Шесть из них планируется доставить в Украину в этом году, еще шесть – в следующем. По словам Писториуса, они поступают не из арсенала Бундесвера, а из промышленности.

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания передаст Вооруженным силам Украины 650 легких многоцелевых ракет (Lightweight Multirole Missile – LMM) для усиления противовоздушной обороны страны. Общая стоимость помощи, которая поможет защитить Украину от ракетных и дроновых атак России, составляет 162 млн. фунтов стерлингов ($213 млн.). Пакет противовоздушной обороны будет объявлен на встрече контактной группы по обороне Украины (UDCG) в пятницу, 6 сентября.

Ранее сообщалось, что участники встречи коалиции в формате "Рамштайн", которая состоится в Германии 6 сентября, в первую очередь обсудят усиление противовоздушной обороны Украины, а также возможности Коалиции воздушных сил. Кроме того, будет уделено внимание активизации оборонной промышленности стран-участниц.