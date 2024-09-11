'Необходимо давление всех партнеров': Зеленский рассказал о сложностях по освобождению крымских татар из российского плена. Видео

Россия продолжает незаконно содержать сотни политзаключенных, являющихся гражданами Украины. Большинство из них – крымские татары. Освободить их из российского плена очень сложно, и без помощи международных партнеров здесь не обойтись.

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Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на четвертом саммите "Крымской платформы", который стартовал в Киеве 11 сентября, передает корреспондент OBOZ.UA. Глава государства объяснил, чем отличается освобождение из российского плена украинских политзаключенных от возвращения домой военнопленных.

"Они (россияне - Ред.) в целом сложно идут на освобождение наших политических заключенных, в том числе и крымских татар. Идут обмены в отношении военнопленных, потому что военнопленных мы можем обменять на их военнопленных. С крымскими татарами сложнее. Они их незаконно содержат, как и многих других политических заключенных – журналистов, художников, режиссеров, которые просто говорили правду, верят в свободу и борются за нее своими словами, своей правдой, своим искусством. ", – сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина работает над освобождением крымских татар со многими странами, оказывающими влияние на Россию. Однако, чтобы добиться прогресса в этом, необходимо давление всех международных партнеров.

"Здесь нужно, чтобы было давление всех партнеров, чтобы все-таки сработала система "всех на всех". Потому что иначе это сложно сделать. Мы работаем через партнеров – и через эмираты, через Катар, через Турцию, работаем с Азербайджаном – со всеми странами, имеющими большое влияние, мусульманское, в том числе. Но пока результаты таковы, какие они есть...", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

28 июня Украина смогла вернуть из российского плена еще 10 гражданских. Из неволи вернулись Нариман Джелял, Валерий Матюшенко, Елена Пех, Богдан Гелета, Иван Левицкий, Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял находился в русском плену 4 года. Долгожданная встреча с семьей состоялась в субботу, 6 июля, в Киеве.

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