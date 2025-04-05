'Неописуемая боль и отчаяние': как выглядит место ракетного удара РФ в Кривом Роге и что говорят очевидцы о трагедии. Фото и видео

Вечером, 4 апреля, Россия нанесла удар по Кривому Рогу, в результате атаки погибли 19 человек, 9 из которых дети. В субботу, 5 апреля, люди продолжают нести цветы и игрушки на место попадания.

Видео дня

Об этом сообщает Telegram-канал "Первый Городской. Кривой Рог". Там были обнародованы фото и видео, где жители провели минуту молчания.

"Жители продолжают нести игрушки и цветы к месту ракетного удара. Жители склонили головы на детской площадке у места вчерашней вражеской атаки, унесшей жизни 9 детей. Из-за российских "освободителей" они никогда не увидят взрослую жизнь в мире и покое. Невыразимая боль и отчаяние", – говорится в сообщении.

Жительница Кривого Рога Анна была дома во время российской атаки. Ее спасло то, что на балконе было два стеклопакета, и это сдержало взрывную волну, рассказала она в комментарии "Суспильному".

"Мне было очень страшно, я впервые увидела, что такое взрывная волна своими глазами. У меня была паника, я кричала сама в квартире. Меня друзья выводили. Видела столб дыма и крики людей, которые просили о помощи. Это было очень страшно", – отметила девушка.

Небезразличные жители устроили минуту молчания вблизи места атаки, где Россия унесла жизни невинных людей.

"Минута молчания на детской площадке вблизи места вчерашней атаки. Люди несут игрушки и цветы", – говорится в сообщении.

По словам председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, в результате кровавого преступления России погибли 19 человек, еще 68 пострадали, 40 человек находятся в больницах. Из пострадавших 17 – в тяжелом состоянии, в том числе 2 детей. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

"Пострадали 34 многоквартирных дома, 6 учебных заведений, магазины, объекты бизнеса и инфраструктуры, автомобили, разрушенный частный дом. Повреждений очень много – данные еще уточняются. Всю ночь продолжалась ликвидация последствий. В некоторых домах нет электро- и газоснабжения – ведутся восстановительные работы", – говорится.

7, 8 и 9 апреля в городе будут объявлены дни траура по погибшим в результате вчерашних террористических атак России.

"Дети, семьи, пожилые люди... Удары баллистикой и Шахедами по жилым кварталам и детским площадкам... Это не что иное, как массовое убийство мирного населения. Мы всегда будем помнить каждого погибшего. Это наша общая трагедия и боль... Сочувствие родным и близким каждого... А оккупанты – горите в аду, изверги! Не простим никогда", – написал Вилкул.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 4 апреля войска Российской Федерации обстреляли Кривой Рог. Предварительно погибли 19 человек, в том числе 9 детей. Для ликвидации последствий атаки были задействованы все необходимые коммунальные службы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!