'Неописуемая жестокость': в ЕС отреагировали на убийство Россией украинской журналистки Рощиной

Европейский Союз остро отреагировал на гибель украинской журналистки Виктории Рощиной, скончавшейся в российском плену. Тело Рощино, переданное Украине, имело признаки пыток.

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В Еврокомиссии считают это очередным подтверждением бесчеловечного поведения окупантов. Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер во время прессбрифинга в Брюсселе.

Она подчеркнула, что Россия продолжает демонстрировать "невыразимую жестокость" по отношению к украинцам, прибегая к убийствам и пыткам даже тех, кто выполняет свой профессиональный долг.

"Россия не теряет никакой возможности продемонстрировать свою невыразимую жестокость по отношению к украинцам, убивая и применяя пытки, как это было в случае с Викторией Рощиной, храброй украинской журналисткой, которая была не только жестоко убита, но также подверглась пыткам перед этим. Это четко демонстрирует, что жизнь под российской оккупацией не является для украинцев безопасной опцией", – отметила представитель Еврокомиссии.

По ее словам, имя Виктории и ее мужество навсегда останутся в памяти, а Россия должна быть привлечена к ответственности за каждое преступление, совершенное против украинцев.

"Эта журналистка и ее мужество всегда будут оставаться в памяти. Мы сделаем все возможное в наших силах, чтобы обеспечить ответственность России за все эти совершенные военные преступления и зверства", – добавила представитель Еврокомиссии.

Напомним, страна-агрессор РФ вернула тело пленной украинской журналистки Виктории Рощиной с признаками пыток и без некоторых внутренних органов. Вероятно, чтобы скрыть причину смерти.

Виктория Рощина, уроженка города Запорожья, с начала большой войны находилась на оккупированной территории области. В марте 2022 года стало известно о ее первом задержании ФСБ РФ в оккупированном Бердянске. Около недели ее уволили, заставив записать видео, где она говорит, что не имеет претензий к РФ.

В июле 2023 года Виктория выехала на оккупированную юторию Украины, вероятно, чтобы снять репортаж о кризисе на Запорожской АЭС и разрушении Каховской дамбы.

Международный фонд поддержки женщин в СМИ сообщил, что Рощина исчезла 3 августа 2023 на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

Отец Виктории рассказал, что 27 июля Виктория уехала в Польшу, чтобы попасть в оккупацию через РФ, путешествие должно было забрать три дня.

Родные говорили с ней 3 августа, Виктория сказала, что несколько дней проходила проверки на границе, но не сказала, где находится.

Со временем СБУ подтвердила родным Виктории, что ее захватили в плен россияне, добавив, что в тюрьмах РФ много "замороженных" украинских арестантов, среди которых может быть и она.

О смерти журналистки стало известно 10 октября 2024 года. В ГУР сообщили, что Виктория Рощина была в списках на обмен и в ближайшее время должна была вернуться домой.

В Офисе генпрокурора информировали, что уголовное дело доквалифицировано, сейчас речь идет о военном преступлении, сопряженном с умышленным убийством.

Виктория Рощина работала на "Украинском радио", "UA:Первый", "Общественном", в "Украинской правде", "Новости Донбасса", "Цензор.нет" и "Радио Свобода". В 2022 году она получила награду Международного женского медийного фонда "За мужество в журналистике".

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