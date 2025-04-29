Страна-агрессор РФ вернула тело пленной украинской журналистки Виктории Рощиной с признаками пыток и без некоторых внутренних органов. Вероятно, для того чтобы скрыть причину смерти.

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Об этом говорится в расследовании редакции Forbidden Stories ("Запрещенные истории"), которая базируется в Париже и продолжает дело погибших, оказавшихся за решеткой или подвергшихся преследованиям журналистов.

В материале говорится, что тело Виктории после состоявшегося в феврале 2025 года обмена было легче и меньше остальных, а также имело подпись, которая расшифровывалась как "неустановленный мужчина со значительным повреждением коронарных артерий".

Тело было возвращено с несколькими удаленными органами, включая части мозга, гортани и глазных яблок.

Расследователи пишут, что это могло быть сделано, чтобы скрыть то, что смерть наступила в результате удушения или задушения.

"Тела выгружали грузовиками, а затем отправляли в разные морги для анализа. Из 757 трупов, возвращенных в Украину из России в феврале 2025 года, один не был похож на другие", – говорится в расследовании.

По словам расследователей, 25 февраля эксперты-криминалисты в морге в Виннице изучали десятки доставленных им тел.

"Последнее из них – меньше, легче остальных – было в белом санитарном пакете с надписью NM SPAS 757, нацарапанной от руки. Аббревиатуры заключались в закодированном сообщении на русском языке: "Неназванный мужчина, широкое повреждение коронарных артерий [номер тела] 757".

Когда следователи открыли пакет, в нем оказался второй, черный. Очевидно, первый мешок был неправильно маркирован.

Во внутреннем находилось тело не солдата-мужчины, а молодой женщины. Несмотря на плохое состояние тела, следователям удалось найти небольшую бирку, прикрепленную к правой голени, с надписью "Рощина, В. В.".

Молекулярная экспертиза подтвердила, что это пропавшая украинская журналистка.

Журналисты-расследователи обратились к руководителю Департамента войны Офису генпрокурора Украины Юрию Белоусову. Тот в письме написал, что тело было возвращено "с признаками вскрытия, проведенного до прибытия в Украину" и без некоторых органов.

Эти действия могут свидетельствовать о сокрытии причин смерти и квалифицироваться как очередное военное преступление России.

По возвращении тело журналистки было в плохом состоянии: оно было заморожено и находилось в состоянии мумификации. Синяк на шее свидетельствует о возможном переломе подъязычной кости – редком переломе, который обычно связан с задушением, сообщил источник, близкий к официальному расследованию.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 апреля в Офисе генпрокурора Украины заявили, что на теле Виктории Рощиной были обнаружены многочисленные признаки издевательств. Установка причин ее смерти продолжается – пока этого не удалось сделать именно из-за состояния тела погибшей.

Виктория находилась в плену с августа 2023 года. Страна-агрессор РФ значительно позже признала ее задержание, так же она скрывала факт смерти женщины в неволе.

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