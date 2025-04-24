На теле погибшей в российском плену журналистки Рощиной обнаружили многочисленные признаки пыток – Офис генпрокурора

Многочисленные признаки издевательств были обнаружены на теле погибшей журналистки Виктории Рощиной. Ее замучили в российском плену и тело вернули в Украину только недавно. Установление причин ее смерти продолжается.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Правоохранители также отмечают, что причину смерти украинской журналистки пока не удалось установить именно из-за состояния тела погибшей женщины.

Правоохранители добавляют, что преступления, совершенные против украинской журналистки в Российской Федерации, расследуются в рамках уголовных производств по фактам "Военного преступления" (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"В октябре 2024 года была получена информация, что Виктория скончалась на территории, подконтрольной РФ. По результатам осмотра тел, которые были возвращены из Российской Федерации без указания фамилий умерших лиц, в феврале 2025 года на одном из них была обнаружена бирка с фамилией Рощина", –– отметил во время брифинга руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису генпрокурора Юрий Белоусов.

Сразу была назначена молекулярная экспертиза для идентификации тела, для подтверждения, что это именно она. Эксперты отобрали образцы ДНК у обоих родителей Виктории. По результатам проведения этой экспертизы было сделано заключение, что с вероятностью более 99% тело принадлежит Виктории.

Кроме того, родители погибшей журналистки обратились с ходатайством о проведении дополнительной экспертизы по идентификации тела. Решается вопрос о проведении дополнительной идентификации тела с привлечением французских коллег.

В феврале 2025 года назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, имеющихся телесных повреждений и характера их причинения. По ее результатам на теле погибшей были обнаружены многочисленные признаки пыток и жестокого обращения, в частности ссадины и кровоизлияния на разных частях тела, сломанное ребро и возможные следы от применения электротока.

Однако из-за состояния тела первоначально не удалось установить причину смерти. Поэтому были отобраны необходимые образцы и решается вопрос о проведении дополнительной судебно-медицинской экспертизы с участием французских экспертов для установления причин смерти и характера выявленных телесных повреждений.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства лишения свободы журналистки, ее гибели и применение к ней пыток.

Ранее сообщалось, что в Украину вернули тело журналистки Виктории Рощиной, находившейся в российском плену с августа 2023 года. Страна-агрессор РФ значительно позже признала ее задержание, так же она скрывала факт смерти женщины в неволе.

Подробности

Напомним, что украинская журналистка и правозащитница Виктория Рощина с начала полномасштабной войны занималась документированием военных преступлений российских войск, а также собирала факты нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины. Она сотрудничала с "Общественным", "Радио Свобода" и "Украинской правдой".

В 2022 году Виктория Рощина была удостоена премии "За мужество в журналистике" от Международного женского медиафонда (IWMF).

15 марта 2022 журналистка впервые попала в российский плен – во временно оккупированном Бердянске ее задержали представители ФСБ РФ, когда она готовила материал о войне на востоке и юге Украины. Через несколько дней, 21 марта, захватчики отпустили Рощину, заставив записать "нужное" видео.

Летом 2023 года оккупанты во второй раз захватили украинскую журналистку. Известно, что 27 июля 2023 она отправилась в Польшу, откуда намеревалась через территорию РФ попасть на оккупированные украинские территории. С августа связь с Викторией исчезла. Именно тогда был ее последний контакт с родными, которые 12 августа подали заявление в украинские правоохранительные органы.

Впоследствии дело об исчезновении Виктории Рощиной также было зарегистрировано в СБУ, Министерстве реинтеграции и Офисе омбудсмена.

10 октября 2024 года Юрчишин сообщал, что отец Виктории получил от российских кафиров информацию о смерти его дочери – во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии нардеп удалил свой пост об этом в соцсетях.

Что же случилось с 27-летней украинкой – неизвестно. Осенью 2024-го в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что говорить о причинах смерти Виктории Рощиной рано, "Украина не знает, применялись ли к журналистке пытки".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Верховной Раде заверили, что Украина на всех международных площадках будет рассказывать об убийстве россиянами журналистки Виктории Рощиной. В частности, будет добиваться отдельной резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы по поводу журналистов, находящихся в плену у оккупантов.

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