Тело журналистки Виктории Рощиной не вернули в Украину во время последнего обмена: известна ли причина смерти

Страна-агрессор Россия до сих пор не вернула Украине тело журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену. 18 октября страны провели обмен телами погибших, однако тела Рощиной среди них не было.

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Об этом рассказал представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко в комментарии Суспільному в воскресенье, 20 октября. По его словам, украинская сторона пытается "получить ответы на вопросы" относительно смерти журналистки в российском плену.

Он предположил, что россияне могут затягивать репатриацию, чтобы скрыть следы предполагаемого преступления.

"Именно 18 числа тело Виктории передано в рамках репатриации не было. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными делает все возможное и невозможное для того, чтобы мы смогли получить все ответы на вопросы, которые всех в нашем обществе волнуют", – сказал Яценко.

Что касается причин смерти Рощиной, то, как он отметил, говорить об этом пока что рано. По состоянию на сейчас, Украина не знает, применялись ли к журналистке пытки.

"Началась работа сразу после сообщения о смерти Виктории Рощины по поводу репатриации тела. Эта работа ведется. К сожалению, это все зависит от противоположной стороны, поэтому точной даты репатриации, мы сказать, к сожалению, не можем", –добавил Яценко.

Напомним, о смерти журналистки Виктории Рощиной в российском плену стало известно 11 октября. Оккупанты заявили, что умерла она во время этапирования в Москву.

По информации ГУР, Виктория была в списках на обмен и должна была скоро быть дома.

Девушка попадала в плен к врагу дважды. В первый раз это произошло в марте 2022 года. Ее задерживали силовики ФСБ РФ в Бердянске, когда она готовила материалы о военных действиях в регионе. Она провела в неволе десять дней.

В августе 2023 года россияне снова задержали Рощину на временно оккупированной территории, откуда она вела репортаж. И только в мае 2024-го Россия признала, что держит журналистку в плену.

Как сообщал OBOZ.UA, в Раде заявили, что Украина будет рассказывать об убийстве россиянами Виктории Рощиной на всех международных площадках. В частности, будет добиваться отдельной резолюции ПАСЕ о находящихся в плену у оккупантов журналистах.

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