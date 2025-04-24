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Погибла в российском плену: в Украину вернули тело журналистки Виктории Рощиной

Марина Лисничук
War
3 минуты
5,8 т.
Погибла в российском плену: в Украину вернули тело журналистки Виктории Рощиной

В Украину вернули тело журналистки Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену с августа 2023 года. Страна-агрессор РФ значительно позже признала ее задержание, так же она скрывала факт смерти женщины в неволе.

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Личность пропавшей украинки была идентифицирована среди тел возвращенных военными преступниками людей. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко в интервью "Цензор.НЕТ".

"Ее тело возвращено в рамках недавней репатриации в конце февраля этого года. С помощью ДНК-экспертизы идентифицирована ее личность", – сказал он.

Погибла в российском плену: в Украину вернули тело журналистки Виктории Рощиной

Со своей стороны глава комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин объяснил, почему о возвращении тела журналистки стало известно только сейчас. По его словам, определенное время нужно было сохранять тишину, потому что россияне часто применяют тактику подмены тел, и не было уверенности, что это именно Виктория. Учитывая пытки и состояние тела, семья Рощиной попросила не одну, а несколько ДНК-экспертиз.

"Насколько мне известно, экспертизы проводили не только в Украине, но и за рубежом, чтобы убедиться, что это точно Вика. Так что теперь, ссылаясь на позицию МВД, можем утверждать: тело журналистки – дома. Россияне убили 27-летнюю медийщика, которую долгое время незаконно удерживали и пытали", – заявил он.

Погибла в российском плену: в Украину вернули тело журналистки Виктории Рощиной

Напомним, что украинская журналистка и правозащитница Виктория Рощина с начала полномасштабной войны занималась документированием военных преступлений российских войск, а также собирала факты нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины. Она сотрудничала с "Громадське", "Радио Свобода" и "Украинской правдой".

В 2022 году Виктория Рощина была удостоена премии "За мужество в журналистике" от Международного женского медиафонда (IWMF).

15 марта 2022 журналистка впервые попала в российский плен – во временно оккупированном Бердянске ее задержали представители ФСБ РФ, когда она готовила материал о войне на востоке и юге Украины. Через несколько дней, 21 марта, захватчики отпустили Рощину, заставив записать "нужное" видео.

Погибла в российском плену: в Украину вернули тело журналистки Виктории Рощиной

Летом 2023 года оккупанты во второй раз захватили украинскую журналистку. Известно, что 27 июля 2023 она отправилась в Польшу, откуда намеревалась через территорию РФ попасть на оккупированные украинские территории. С августа связь с Викторией исчезла. Именно тогда был ее последний контакт с родными, которые 12 августа подали заявление в украинские правоохранительные органы.

Впоследствии дело об исчезновении Виктории Рощиной также было зарегистрировано в СБУ, Министерстве реинтеграции и Офисе омбудсмена.

10 октября 2024 года Юрчишин сообщал, что отец Виктории получил от российских оккупантов информацию о смерти его дочери – во время этапирования из Таганрога в Москву. Позже нардеп удалил свой пост об этом в соцсетях.

Что же на самом деле случилось с 27-летней украинкой – неизвестно. Осенью 2024-го в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что говорить о причинах смерти Виктории Рощиной рано, "Украина не знает, применялись ли к журналистке пытки".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Верховной Раде заверили, что Украина на всех международных площадках будет рассказывать об убийстве россиянами журналистки Виктории Рощиной. В частности, будет добиваться отдельной резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы по поводу журналистов, находящихся в плену у оккупантов.

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