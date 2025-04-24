Погибла в российском плену: в Украину вернули тело журналистки Виктории Рощиной

В Украину вернули тело журналистки Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену с августа 2023 года. Страна-агрессор РФ значительно позже признала ее задержание, так же она скрывала факт смерти женщины в неволе.

Видео дня

Личность пропавшей украинки была идентифицирована среди тел возвращенных военными преступниками людей. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко в интервью "Цензор.НЕТ".

"Ее тело возвращено в рамках недавней репатриации в конце февраля этого года. С помощью ДНК-экспертизы идентифицирована ее личность", – сказал он.

Со своей стороны глава комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин объяснил, почему о возвращении тела журналистки стало известно только сейчас. По его словам, определенное время нужно было сохранять тишину, потому что россияне часто применяют тактику подмены тел, и не было уверенности, что это именно Виктория. Учитывая пытки и состояние тела, семья Рощиной попросила не одну, а несколько ДНК-экспертиз.

"Насколько мне известно, экспертизы проводили не только в Украине, но и за рубежом, чтобы убедиться, что это точно Вика. Так что теперь, ссылаясь на позицию МВД, можем утверждать: тело журналистки – дома. Россияне убили 27-летнюю медийщика, которую долгое время незаконно удерживали и пытали", – заявил он.

Напомним, что украинская журналистка и правозащитница Виктория Рощина с начала полномасштабной войны занималась документированием военных преступлений российских войск, а также собирала факты нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины. Она сотрудничала с "Громадське", "Радио Свобода" и "Украинской правдой".

В 2022 году Виктория Рощина была удостоена премии "За мужество в журналистике" от Международного женского медиафонда (IWMF).

15 марта 2022 журналистка впервые попала в российский плен – во временно оккупированном Бердянске ее задержали представители ФСБ РФ, когда она готовила материал о войне на востоке и юге Украины. Через несколько дней, 21 марта, захватчики отпустили Рощину, заставив записать "нужное" видео.

Летом 2023 года оккупанты во второй раз захватили украинскую журналистку. Известно, что 27 июля 2023 она отправилась в Польшу, откуда намеревалась через территорию РФ попасть на оккупированные украинские территории. С августа связь с Викторией исчезла. Именно тогда был ее последний контакт с родными, которые 12 августа подали заявление в украинские правоохранительные органы.

Впоследствии дело об исчезновении Виктории Рощиной также было зарегистрировано в СБУ, Министерстве реинтеграции и Офисе омбудсмена.

10 октября 2024 года Юрчишин сообщал, что отец Виктории получил от российских оккупантов информацию о смерти его дочери – во время этапирования из Таганрога в Москву. Позже нардеп удалил свой пост об этом в соцсетях.

Что же на самом деле случилось с 27-летней украинкой – неизвестно. Осенью 2024-го в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что говорить о причинах смерти Виктории Рощиной рано, "Украина не знает, применялись ли к журналистке пытки".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Верховной Раде заверили, что Украина на всех международных площадках будет рассказывать об убийстве россиянами журналистки Виктории Рощиной. В частности, будет добиваться отдельной резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы по поводу журналистов, находящихся в плену у оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!