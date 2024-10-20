'Неотвратимая тропа': президент ПА НАТО объяснил, почему Украине до сих пор не дают приглашение в НАТО

В настоящее время Украине не может быть выдано приглашение к членству в НАТО, поскольку на ее территории идет война с РФ и часть земель оккупирована. Приоритетной целью сейчас является прекращение российского насилия и полное восстановление территориальной целостности Украины.

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Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал американский конгрессмен и президент Парламентской ассамблеи НАТО Джерри Коннолли. В частности, его спросили, почему приглашение в НАТО, переданное первым пунктом Плана победы, не может быть выдано прямо сейчас.

"Ну, сейчас ведется война. Я думаю, что мы должны это решить, мы должны восстановить суверенитет Украины над своими территориями, а затем убедиться, что открыт путь к НАТО. Думаю, что НАТО очень четко указало и правительство моей страны, США, также четко указал – мы приветствуем идею , чтобы Украина присоединилась к НАТО.

Он добавил, что понимает определенную спешку и нетерпение со стороны украинцев, которые хотели бы быть в НАТО "еще вчера", однако на территории Украины сейчас "сложная и трагическая ситуация".

"Эти присутствие там российских войск и российская оккупация. Это должно быть решено", – сказал конгрессмен.

На вопрос о том, должна ли вся Украина стать членом НАТО, а не какая-то ее часть, Коннолли ответил:

"Я бы сказал, что это лучший путь движения вперед. Это единственный путь – возможно, нет. Мы не знаем, каким будет результат этой борьбы, мы знаем, на какой результат мы надеемся. И именно поэтому НАТО и правительство США выделили большие ресурсы и установили партнерство с нашими братьями и сестрами в Украине, чтобы они выстояли и восстановили полный суверенитет над всей своей территорией".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне французская газета Le Monde написала, что США больше не возражают против приглашения Украины в НАТО. Изменение политики в этом контексте может повлиять и на позицию партнеров, в частности Германии, ранее блокировавшей процесс евроатлантической интеграции украинского государства.