Неожиданно для врага: в ГУР показали, как уничтожают технику оккупантов 'сычами' и FPV-дронами. Видео

Бойцы Главного управления разведки показали, как уничтожают технику оккупантов "сычами" и FPV-дронами. Это стало полной неожиданностью для врага.

Видео дня

Видео было опубликовано пресс-службой ведомства. На этот раз отличились воины группы Партизана 9 департамента ГУР МО Украины. Они продолжают уничтожать военную технику, комплексы наблюдения, объекты логистики и полевые укрепления россиян.

"Налетели "Сычи" – в тылу врага пылают военные цели. Огневого поражения как на фронте, так и в тылу врага разведчики наносят с помощью ударно-разведывательных комплексов "Сыч", а также FPV-дронов", – говорится в подписи к видео.

Отмечается, что рабочая дальность этих средств позволяет работать неожиданно и неожиданно для оккупантов, следовательно – результативно.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки РФ потеряла на фронте еще 205 единиц военной техники и вооружения, а также 1170 своих оккупантов. С начала полномасштабной войны потери страны-агрессора составляют около 599350 личного состава.

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