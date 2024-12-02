'Невосполнимая утрата': в боях за Крынки погиб командир из Ривне, защищавший украинскую идею во время Революции Достоинства. Фото

30 мая 2024 года в боях за Крынки в Херсонской области погиб командир стрелковой роты 56-го отдельного стрелкового батальона 104-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины Александр Подвышенный, уроженец Ривне, но об этом стало известно только сейчас. Ему было всего 33 года.

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Об этом сообщили брат защитника Михаил Онуфер и супруга Дарья Борисович. Александр, выпускник Острожской академии и активист, стал символом мужества и преданности украинской идее.

Его путь в борьбе за Украину начался еще во время Революции Достоинства, когда он боролся за свободу и независимость на Майдане в Киеве. Позже, после начала полномасштабного вторжения России, он стал одним из первых, кто подписал контракт в новосозданной территориальной обороне в январе 2022 года.

Александр не только был преданным патриотом, но и бесстрашным командиром. Отличался лидерскими качествами и способностью вести своих подчиненных в сложных условиях. Во время обороны Крынок он был единственным офицером на левом берегу Днепра, где в течение 75 дней непрерывно отражал наступление российских войск. Он также проявил храбрость в других сложных ситуациях, среди которых операция, на которую он согласился, не умея хорошо плавать.

Кроме того, Александр отказался от эвакуации после полученного ранения, ведь считал, что есть более "приоритетные" ребята, нуждающиеся в помощи. Накануне своей гибели он спас пятерых тяжелораненых побратимов.

Смерть Александра стала большой утратой для его семьи и всей Украины. Его брат Михаил Онуфер призвал к надлежащему расследованию обстоятельств гибели Александра, поскольку за полгода после трагедии не было проведено ни одного служебного расследования.

Александр оставил после себя огромное наследие. Он был не только военным, но и общественным активистом, председателем ОО "Правая инициатива", журналистом, автором статей по политическим и социальным темам. Его слова о борьбе за Украину, о преданности своей Родине, ради которой следует идти до конца, останутся в сердцах тех, кто его знал.

"Никогда не сдаваться в плен, никогда не изменить присяге украинской Нации. Тогда, когда тяжело, когда безысходность, когда нет надежды – бороться и идти вопреки всем но. За нами наши семьи, наша Родина, все святое и неприкосновенное... Получить – или не быть. Со щитом – или на щите. Путь воина – это идти до конца" – так высказывался Александр, и это был не просто лозунг, а его жизненный принцип.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на фронте погиб воин Денис Ялоза из Днепра. Он вернулся из-за границы, чтобы добровольно стать в ряды ВСУ, у Героя остались жена и сын.

Напомним, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Власенко. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 16 ноября.

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