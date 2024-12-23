"Непроверенные данные и ошибочные выводы": в ОСГВ "Хортица" опровергли информацию об окружении ВСУ на Времевском направлении
Силы обороны Украины не находятся в окружении в селе Макаровка на Времевском направлении (Донецкая область), утверждает ОСГВ "Хортица". Заявляется, эта ошибочная информация базируется на данных, "не соответствующих динамике боевых действий".
Соответствующий ответ на публикацию проекта DeepState обнародовала пресс-служба оперативной-стратегической группировки войск "Хортица" вечером 23 декабря. В посте сказано, что публикации об окружении подразделений Сил обороны в Макаровке "не соответствуют действительности".
"Непроверенные данные и, как следствие, ошибочные выводы о наличии такой ситуации – результат анализа отдельными наблюдателями и независимыми экспертами источников, данные в которых не соответствуют динамике боевых действий", – заверили в командовании.
В ОСГВ напомнили, что распространение данных из непроверенных источников может не только ввести аудиторию в заблуждение, но и поставить под угрозу жизнь защитников Украины, усложнить выполнение боевых (специальных) задач.
"Подразделения Сил обороны Украины продолжают уничтожать превосходящие силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий", – заявила пресс-служба.
Также она подчеркнула: "Разглашение любых данных о действиях Сил обороны Украины, а также о перемещении и положении наших войск, расположении объектов и подразделений является охраняемой информацией согласно действующему законодательству Украины".
Как сообщал OBOZ.UA:
– За минувшие сутки (22 декабря) на Времевском направлении было 44 вражеских штурма в районах Великой Новоселки, Константинопольского, Янтарного, Успеновки, Разлива, Раздольного, Новоселки, Благодатного, Времевки и в направлении села Богатырь. Об этом ранее заявил Генеральный штаб ВСУ.
– По данным DeepState, поселок Нью-Йорк в Донецкой области сейчас находится под контролем ВС РФ. От него остались сплошные руины.
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