Нес службу в самых горячих точках фронта: на войне погиб Илья Матвеев из Энергодара. Фото

Украина продолжает терять своих Героев. В среду, 3 июля, прошло прощание с погибшим военным из Энергодара Запорожской области Ильей Матевеевым

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Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов. Защитник с начала полномасштабного вторжения нес службу в самых горячих точках фронта.

"Илья Матвеев – работник эксплуатационного подразделения 4 энергоблока Запорожской АЭС. С начала полномасштабной войны стал в ряды Сил обороны Украины. Нос службу в самых горячих точках фронта. Был храбрым и непокоренным. Достойно оборонял украинскую землю от армии РФ", – говорится в сообщении.

Городской голова подчеркнул, что мужчина был отдан военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнил военную обязанность в бою за Украину, ее свободу и независимость.

"С грустью и болью выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего Защитника. Склоняем головы перед храбростью и верностью наших предков воинов. Вечная память и вечная слава всем борцам за свободу Украины", – отметил чиновник.

Напомним, в воскресенье, 30 июня, президент Владимир Зеленский сообщил, что соотношение потерь между украинцами и россиянами на поле боя сейчас составляет 1:6 . Несмотря на то, что враг значительно превосходит количество людей и вооружения, украинская сторона более бережно использует свои ресурсы.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице Харькова от полученных ранений скончался военный из Киевщины Сергей Сторож. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 23 июня.

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