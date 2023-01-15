Несет почти тонну взрывчатки, сбить не могли: что известно о ракете Х-22, которой РФ ударила по Днепру

14 января из пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС РФ из Курской области и из акватории Азовского моря по территории Украины было выпущено пять крылатых ракет Х-22. Одна из них попала в многоэтажку в Днепре.

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В Воздушных силах сообщили, что в Вооруженных Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет, которых с начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210.

"Ни одна – не сбита средствами противовоздушной обороны. Масса боевой части Х-22 – около 950 кг. Максимальная дальность – до 600 км. При применении от больших расстояний отклонение от цели может составлять сотни метров. Только зенитные ракетные комплексы, которые в перспективе могут быть предоставлены Украине западными партнерами (речь о таких системах, как Patriot PAC-3 или SAMP-T), способны перехватывать данные воздушные цели", – заявили в ВС ВСУ.

В то же время, спикер ВС Юрий Игнат сказал, что сообщения о сбитых ракетах X-22 на официальных страницах, которые случались в прошлом, были ошибочными.

"Объясню, чтобы было понятно. Было несколько таких публикаций. Скажем, нашли в поле бойцы обломки Х-22 (а иногда даже не Х-22, а обломки другой ракеты), докладывают наверх: мы сбили Х-22! Все хотят наперегонки сообщить об это первыми на своих ресурсах. Не проверяя, не согласовывая и так далее. Главное – первыми", – отметил он в комментарии к посту командования ВС в Facebook.

В то же время военный эксперт Александр Коваленко несколько скептически относится к мощности ракет Х-22 и называет их старыми советскими снарядами:

"Уже можно говорить о стандартном разнообразии номенклатуры применяемых ракет 29 декабря. Уверен, сегодня в списке уничтоженных ракет будут Х-101, Калибр и даже старые советские Х-22, прошедшие ремонтно-восстановительные работы. Это подтверждает ограниченность БК РОВ", – сказал он.

Также по словам эксперта, по ракете Х-22 производство отсутствует и возобновлению оно уже не подлежит.

Коваленко добавил, что в настоящее время эти ракеты изымаются из хранения, а те что, остались, непригодные для применения. Однако они проходят длительные восстановительные, ремонтные работы, после чего уже используются для ударов по Украине.

Характеристики Х-22

Данную сверхзвуковую крылатую противокорабельную ракету воздушного базирования большой дальности еще называют Бурей. Она изготовлена Россией во времена СССР. Ее применяют, чтобы поражать радиолокационно-контрастные точечные и плоскостные цели (авианосных ударных групп).

В ракете есть специальная ядерная боевая часть. Стоимость Х-22 довольно недорогая, как для крылатой ракеты – до 500 тыс. долларов.

– точность Х-22 – несколько км;

– скорость ракеты Х-22 – 3,5 махов;

– высота полета до 13 км;

– стартовая масса до 6000 кг;

– стреляет на расстоянии до 300 км;

– применяется на высоте 10 км.

Впервые Х-22 была запущена ровно 60 лет назад. При испытаниях было обнаружено большое количество технических ошибок.

Согласно Википедии, ракета имеет инерциальную навигационную систему на основе гироскопа и примитивного радара, который известен своей низкой точностью: только около половины выстрелов попадает в пределах 600 метров от точки нацеливания.

Также отмечается, что X-22 предназначалась для уничтожения авианосцев и авианосных групп с использованием ядерной боеголовки, при использовании же ракеты с обычной фугасной боеголовкой она неточна, при этом сочетание большой мощности и низкой точности приводит к значительному сопутствующему ущербу при применении.

Ракета имеет большую дальность полета и высокую скорость, что усложняет перехват. Однако низкая точность предполагает, что для достижения поставленной цели требуется запуск нескольких ракет.

Кроме Днепра с помощью Х-22 Россия нанесла удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге, по пгт Сергеевка в Одесской области, по селе Фонтанка под Одессой и по Дому Культуры в городе Лозовая Харьковской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, прилет по Днепру разрушил 72 квартиры, исказил более 230. Многие мирные жители оказались под руинами собственного дома. С 15 по 17 января в Днепре объявлен траур по погибшим.

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