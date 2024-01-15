Несмотря на шторм, Россия продолжает держать в море носителя 'Калибров' – Силы обороны юга

Россия уменьшила свою корабельную группировку на море, но ракетная угроза остается. Несмотря на шторм, в Черном море дежурит корабль "Адмирал Макаров".

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Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины полковник Наталья Гуменюк. Она отметила, что оккупанты в минувшие сутки развернули корабельную группировку достаточно мощно, что нетипично для такой штормовой погоды.

В частности, в море было до 12 единиц: 11 в Черном, одна в Азовском. Также на дежурство вышло большое количество десантных кораблей.

Гуменюк подчеркнула, что один из ракетоносителей – надводный фрегат "Адмирал Макаров" – продолжает дежурство.

"Это 8 ракет типа "Калибр". Общая готовность ракетоносителей в акватории Черного моря, даже тех, которые заведены в пункты базирования, оценивается как высокая. Они могут быть выведены на дежурство в течение двух-трех часов. Поэтому мы отслеживаем ситуацию в оперативном режиме и о ней сообщаем", – пояснила она.

Представительница пресс-центра Сил обороны добавила, что в настоящее время большие десантные корабли в количестве 4 единиц возвращены в пункты базирования из-за штормовой погоды.

"Поэтому группировка немного свернута, но продолжает нести высокую ракетную угрозу", – подчеркнула Гуменюк.

Напомним, оккупационная армия РФ продолжает экспериментировать с ракетными и дроновыми ударами по Украине. Враг пытается подобрать тактику, по которой сможет прорвать украинскую противовоздушную оборону.

Часть ракет последней комбинированной атаки российских оккупантов 13 января по Украине была сбита без ПВО – их отвели от курса средствами РЭБ. Более 20 ракет не достигли своей цели – они просто упали где-то в поле.

Как сообщал OBOZ.UA, одна из ракет, которые российские оккупанты запустили против Украины ночью 13 января, упала в Краснодарском крае РФ. Воронку и остатки снаряда обнаружил на улице местный житель.