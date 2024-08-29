Несут цветы и лампадки: в Киеве на Михайловской площади чтят память павших защитников Украины. Фото и видео

В четверг, 29 августа, в День памяти защитников и защитниц Украины, в Киеве чествуют павших воинов. Украинцы несут цветы и лампадки к Стене памяти на Михайловской площади.

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Люди плачут, благодарят, отдают честь перед сотнями фотографий Героев, чьи жизнь унесла российская война. На месте происшествий побывал корреспондент OBOZ.UA.

Напомним, после вступления в должность президента Владимир Зеленский назначил 29 августа Днем памяти погибших защитников Украины и посвятил его годовщине событий Иловайского котла в Донецкой области.

Почитая память погибших защитников, украинцы несут к памятникам и мемориалам подсолнухи. Выбор цветка обусловлен историческими событиями – чтобы отойти из Иловайска, украинским военным нужно было двигаться через поля подсолнухов. Где-то между ними и застал их вражеский огонь.

Первые бои за по сей день оккупированный Иловайск начались 10 августа 2014 года. Это сражение стало одним из переломных моментов войны, после которого Вооруженные силы Украины потеряли инициативу на Донбассе и перешли от атаки к обороне.

23-24 августа Россия ввела свои регулярные войска на Донбасс, и 28 августа украинские военные оказались в окружении. В "Иловайский котел" попали добровольческие батальоны "Донбасс", "Днепр-1", батальоны МВД "Херсон", "Свитязь", "Шахтерск", "Миротворец", а также сводная рота 93-й и 17-й бригад ВСУ.

Ночью 29 августа на сайте Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин призвал открыть "гуманитарный коридор" для находившихся в окружении украинских военных, чтобы, якобы, гарантировать выход из "котла".

Но 30 августа при выходе из Иловайска колонны украинских бойцов были цинично расстреляны российскими военными.

Тяжелые человеческие потери заставили украинские власти заключить так называемое Минское перемирие в рамках контактной группы Украина – Россия – ОБСЕ с привлечением представителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В десятую годовщину трагедии под Иловайском начальник ГУР Кирилл Буданов напомнил о полученном тогда уроке – диктатору Владимиру Путину ни за что нельзя доверять, любой компромисс с ним – это ловушка.

– Президент Украины Владимир Зеленский в 10-ю годовщину Иловайской трагедии напомнил о подлости российских оккупантов. Он заверил, что это спланированное, циничное преступление Украина никогда не забудет и не оставит безнаказанным.