'Мы не простим России ни одной уничтоженной жизни': Зеленский в годовщину трагедии под Иловайском напомнил о подлости врага

Президент Украины Владимир Зеленский в 10-ю годовщину Иловайской трагедии напомнил о подлости российских оккупантов. Он заверил, что это спланированное, циничное преступление Украина никогда не забудет и не оставит безнаказанным.

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Об этом говорится в Telegram украинского лидера. Он призвал украинцев почтить память всех, кто сражался ради нашего государства и отдал самое дорогое – собственную жизнь.

"В августе 14-го года, именно в эти дни, российский оккупант совершил одно из самых подлых преступлений этой войны – убил сотни наших воинов под Иловайском. Это было спланированное, циничное российское преступление, которое Украина никогда не будет забывать и не оставит безнаказанным", – заверил глава государства.

"Мы будем всегда помнить каждого и каждую, чьи жизнь унесла эта война. И мы не простим России никакой уничтоженной украинской жизни", – написал президент.

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