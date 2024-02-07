'Нет ничего вечного': Данилов прокомментировал слова Зеленского о возможной отставке Залужного

Секретарь СНБО прокомментировал слова президента Украины о том, что он думает над заменой Валерия Залужного. Но, по словам Алексея Данилова, Зеленский отвечает на такие вопросы исключительно из-за повышенного любопытства со стороны прессы.

Об этом он заявил в эфире телемарафона. Данилов также добавил, что его ведомство работает исключительно с документами, а не со слухами. Поэтому комментировать отставку Главнокомандующего ВСУ будет только в случае адекватных фактов или доказательств.

"Вечного ничего нет. Ни президента, ни главы наших Вооруженных сил. Есть определенный процесс и он постоянен. Имейте это в виду. Жизнь идет. И ничего страшного в том, что та или иная фигура, как президент сейчас думает, будут заменены. Сразу ничего не произойдет", – добавил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

Он также подчеркнул, что никто не может спрогнозировать, какие будут последствия из-за определенных решений президента.

"Давайте будем смотреть, давайте будем анализировать. Мы живем в нашей стране, мы должны быть ответственными за все происходящие у нас процессы", – резюмировал Данилов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский впервые лично прокомментировал вероятность увольнения Залужного. Он пояснил, что "думает над этой заменой", однако это касается "всей управленческой группы, ведущей машину страны".

В то же время помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не будут вмешиваться в решение украинских властей по увольнению главнокомандующего ВСУ. Там считают, что это суверенное право нашего государства и президента.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации СМИ, 2 февраля правительство Украины сообщило Белому дому, что Зеленский решил уволить Залужного. Это станет серьезнейшей кадровой перестановкой во время полномасштабной войны в Украине.

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