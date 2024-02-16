"Нет пальцев – можно в стрелки": российские "мобики" пожаловались, что их бросают на фронт, несмотря на состояние здоровья. Видео

Российское командование бросает на войну против Украины даже мобилизованных с инвалидностью. В частности, такая ситуация наблюдается в в/ч 11096 страны-агрессора.

Двое военнослужащих этой воинской части записали видеообращение, в котором пожаловались на реалии полномасштабного вторжения в Украину. Роликом поделились российские Telegram-каналы.

Оккупант Алексей Смирнов рассказал, что является мобилизованным. Его и его товарищей категории "Г" (временно не годных к военной службе) пытались погрузить в автобус и "отправить за ленту".

Смирнов сказал, что у него ІІІ группа инвалидности, нету двух пальцев на правой руке. Кроме того, у него геморрой третьей степени, который требует удаления. Поэтому он с сослуживцем отказались выполнять приказ.

"Так как у нас стоит освобождение от военной службы сроком на 15 дней... На что командующей частью, капитан роты сказал нам: "Если вы сейчас не сядете в автобус, мы вас запихаем в мешки и вы все равно поедете туда. Только уже в яму"... Они взяли, закрутили нас – военная полиция. И загрузили в автобус", – пожаловался боевик.

"Мобик" показал свою руку без двух пальцев и поплакался, что "не может продолжать боевые действия".

Второй военнослужащий, который не назвал своего имени, заявил, что у него тоже категория "Г". Ему пригрозили надеть наручники и бросить в автобус в мешке. "И ты все равно уедешь", – сказал российскому захватчику начальник.

Как писал OBOZ.UA, ранее в перехвате телефонного разговора, опубликованного ГУР МО Украины, россиянка рассказала про бардак в армии страны-агрессора, где оккупанты убивают и насилуют своих же сослуживцев. Один из российских военных даже не успел доехать на войну в Украине – его ликвидировали свои в центре подготовки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!