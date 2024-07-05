"Нет таких российских ракет, которые мы не могли бы сбить": Зеленский поблагодарил партнеров за новые "Петриоты". Видео

Украина поставила перед собой задачу вдвое увеличить силу нашего воздушного щита, и уже есть начало этого. Глава государства Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за выполнение договоренностей по ПВО.

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В частности, он передал благодарность Германии за новый Patriot, который уже находится в нашей стране. "Сильная новость", – сказал Зеленский. Видеозапись его обращения Офис президента опубликовал в YouTube вечером в пятницу, 5 июля.

"И еще одна сильная новость: спасибо Соединенным Штатам за еще один шаг для укрепления нашей ПВО, наших Patriot. Работаем дальше, и обязательно будут новые решения. Украинцы уже доказали, что нет таких российских ракет, которые мы не могли бы сбить. И максимум делаем, чтобы российский террор проиграл", – сказал лидер государства.

Он сообщил, что 5 июля провел совещание по нашей ракетной программе. Президент поблагодарил каждого и каждую, кто работает над этим и "приближает совершенно справедливую нашу способность действительно ощутимо отвечать России" на агрессию. "Это вопрос глобальной стабильности и безопасности – чтобы каждый в Кремле знал, что безнаказанными они не останутся", – добавил Зеленский.

Также в этот день состоялась присяга новых судей. Речь идет о 248 лицах.

"Третье. Принял сегодня участие в работе Конгресса местных и региональных властей Украины. Были и чиновники, представители разных органов центральной власти. И в ближайшее время они должны детально представить обществу все предложения о том, как поддержать людей, наши громады, украинские компании в условиях жестких дефицитов электричества. Есть уже изменения в законодательство, которые подготовлены и будут проголосованы. Есть решение правительства. Есть новые кредитные программы – полностью беспроцентные кредиты для людей и дешевые и лояльные кредиты для бизнеса. Все это должно заработать как можно быстрее", – рассказал Зеленский.

Продолжаются переговоры с европейскими странами, чтобы увеличить объем импорта электричества, как и наше восстановление энергообъектов.

"Ответственность за все части комплексного пакета решений по энергетике будет персональной для всех чиновников. И дополнительные потребности громад обязательно должны быть учтены", – добавил президент.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, 5 июля посол ФРГ в Украине Мартин Егер заявил, что в Украину уже прибыл третий ЗРК Patriot из Германии. Воины ВСУ, которые будут работать с этой системой, успешно прошли соответствующую подготовку на территории ФРГ.

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