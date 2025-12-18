'Нет терпения': российские пленные записали обращение к Путину и заявили, что хотят обмена. Видео

Российские военнопленные, которых удерживают в Украине, записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину накануне его ежегодной "прямой линии". Они публично заявили, что ждут обмена и не понимают, почему договоренности до сих пор не выполнены.

Видео обращения обнародовало общественное движение "Наш выход". Информацию об обстоятельствах и составе пленных также подтвердила руководитель движения Ирина Крынина.

В обращении военнослужащие армии РФ сообщили, что находятся в лагере для содержания военнопленных на территории Украины, где, по их словам, содержатся тысячи россиян. Среди них — тяжелораненые, больные, военные моложе 25 лет, мусульмане, бойцы подразделения "Ахмат", а также солдат, который попал в плен уже второй раз.

Один из пленных, который представился Ткачуком, напомнил о стамбульских договоренностях от 2 июня 2025 года. По его словам, тогда стороны согласовали обмен в формате "всех на всех" для двух категорий – раненых и военных в возрасте до 25 лет. В то же время, утверждает пленный, эти условия выполнены не полностью и значительная часть людей до сих пор остается в лагерях.

Другой участник обращения, Мансур Эльмурзаев, заявил, что все пленные ожидают решения об обмене непосредственно от руководства России. По его словам, люди находятся в состоянии затяжного ожидания и моральной истощенности, а терпения у пленных почти не осталось.

Лидер общественного движения "Наш выход" Ирина Крынина отметила, что организация надеется на заключение мирного соглашения между Украиной и Россией, где первым пунктом станет обмен военнопленными в формате "всех на всех". Она подчеркнула, что это позволило бы вернуть людей домой независимо от их состояния здоровья или военного статуса. Движение "Наш выход" было создано в конце декабря 2023 года россиянками, которые находятся в Украине.

Организация занимается поиском пропавших на войне граждан РФ, помогает их семьям и способствует оформлению в России официального статуса "военнопленный", что является необходимым условием для включения в списки на обмен.

В январе 2024 года "Наш выход" подписал меморандум о сотрудничестве с украинским проектом "Хочу найти". Взаимодействие между инициативами, по словам представителей движения, позволяет ускорить процедуры обмена, поскольку после юридического подтверждения статуса пленного Украина получает возможность вернуть своих защитников и защитниц. За свою деятельность движение "Наш выход" в России получило статус так называемого иностранного агента.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что вблизи Мирнограда подразделения 38-й отдельной бригады морской пехоты задержали сразу несколько вражеских групп, которые пытались прорвать оборону и закрепиться на одном из направлений.

Пленные оказались военнослужащими 5-й отдельной мотострелковой бригады РФ. Момент фиксации плена и первые короткие показания оккупантов обнародованы бригадой.

По предварительным данным, группы российских военных имели задачу выйти на один из участков обороны украинских сил, закрепиться и продвинуться дальше малыми штурмовыми элементами. Во время движения вперед они попали в зону контроля морпехов, после чего были окружены. В видео, распространенном бригадой, виден момент их задержания: украинские военные фиксируют лица пленных и уточняют их принадлежность к 5-й омсбр РФ.

Задержанные рассказали, что шли небольшими группами и имели приказ продвинуться в сторону украинских позиций. Однако попытка оказалась для них неудачной – Силы обороны заранее обнаружили перемещение противника и взяли их в кольцо.

Украинские бойцы отметили, что такие попытки малых штурмовых групп в последнее время случаются чаще, но почти все заканчиваются для врага потерями или пленом. Полную версию интервью с пленными бригада обнародовала в открытом доступе.

