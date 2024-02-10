'Нет у меня больше дома': харьковчанин, который успел спастись, показал последствия ночного обстрела. Видео

В сети появилось видео, на котором житель Харькова показал, как горит его дом в результате российской атаки 9 февраля. Мужчина потерял жилье, но сохранил жизнь, благодаря собственной бдительности и быстрой реакции.

Об этом рассказал в Facebook начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов. Мужчина знал, что дроны обычно не летают по одному, поэтому, услышав первый прилет, решил уйти из дома – он побежал вниз по улице и скрылся.

Когда снова раздался взрыв, он решил вернуться домой, но там увидел настоящий ад – сначала потекло топливо, а потом все вокруг охватил огонь.

"Нет у меня больше дома", – сказал мужчина за кадром на видео безумного пожара.

"Он потерял жилье, но сохранил жизнь", – подчеркнул Болвинов. Он призвал всех не игнорировать сигналы воздушной тревоги и напомнил, что враг циничный – бьет ночью и убивает гражданских во сне.

Напомним, вечером 9 февраля российские террористы запустили как минимум 10 "шахедов" по Харькову. 8 дронов удалось сбить защитникам неба, еще два достигли своих целей.

В результате попадания в нефтебазу произошла утечка топлива, огненная смесь охватила четыре улицы, у людей не было времени спастись, отметил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Уничтожены полностью 15 жилых домов. В них идентифицировано 7 тел, 5 из них – это одна семья, которая погибла в одном доме: это муж с женой и трое детей, 7, 4 и 6 или 7 месяцев. Младенца еще ищут ", – рассказал руководитель ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Болвинов сообщил, что тело самого маленького ребенка в сгоревшем доме найти не удалось. Температура горения была такой, что кости и тело младенца превратились почти в пепел.

– Также пострадавшие из-за ночной дроновой атаки оккупантов есть и в Одесской области: четверо мужчин с многочисленными ранениями госпитализированы, один из них – в тяжелом состоянии. Разрушениям подверглась припортовая инфраструктура региона, а также жилые дома.