Суть НТО

Видео дня

На сегодняшний день потенциально опасными, то есть потенциально загрязненными взрывоопасными остатками войны, в Украине около 30% территорий от общей площади нашей страны.

Далее текст на языке оригинала

Розмінування українських земель є визначною складовою в тривалому процесі відновлення України. Один з перших важливих етапів цього процесу — нетехнічне обстеження територій (НТО), яке дозволяє визначити рівень забруднення території вибухонебезпечними предметами та сформувати ділянки для подальшого розмінування. Суть НТО полягає у зборі інформації про наявність або відсутність мін і вибухонебезпечних залишків війни (ВЗВ) на певній території. НТО має на меті визначення імовірно забруднених (ІЗТ) та підтверджено забруднених територій (ЗТ), а також надання рекомендацій стосовно проведення подальших операцій з технічного обстеження та очищення/розмінування територій.

Етапи нетехнічного обстеження та їх тривалість

Аналітична робота (камеральна підготовка, триває протягом 3-5 робочих днів).Цей етап включає попереднє вивчення доступних джерел інформації, таких як карти та супутникові знімки, якщо це можливо, звіти про попередні обстеження та операції з розмінування прилеглих територій, дані від місцевих органів самоврядування щодо ведення бойових дій, інцидентів, пов’язані з підривом людей або тварин тощо. Мета — зібрати максимум відомостей про історію забруднення території та потенційні загрози та спланувати подальше проведення НТО на місці. Робота на місці (в залежності від площі та кількості доказів можливо обстежити 20 га за 1 день).Після камеральної підготовки фахівці виїжджають на місце для проведення безпосереднього обстеження території. Під час цього етапу вони оглядають ділянку, уточнюють інформацію, зібрану на попередньому етапі, і спілкуються з місцевими жителями, які можуть надати додаткові дані про присутність мін або вибухонебезпечних залишків війни. Це також включає аналіз фізичних ознак, які можуть свідчити про забруднення (наприклад, окопи, сліди вибухів, видимі залишки вибухонебезпечних предметів (ВНП) тощо). Крім того, групи НТО проводять маркування небезпечних територій для зменшення ризику випадкового потрапляння на них цивільного населення. Аналіз отриманої на місці (інформації та складання звіту – 1-3 робочі дні).Після завершення роботи на місці фахівці готують звіти, у яких узагальнюють результати обстеження та визначають статус території як імовірно (ІЗТ) або підтверджено забрудненої (ЗТ). У звітах зазначаються межі територій, що є ІЗТ/ЗТ, надаються рекомендації щодо подальших дій, а також додаються карти та фотографії, що підтверджують висновки.

Сили та засоби, залучені до НТО

Звісно, в першу чергу йдеться про людей. Для проведення НТО залучаються кваліфіковані фахівці, які мають досвід роботи у сфері гуманітарного розмінування. Це аналітики, фахівці з геоінформаційних систем та розмінування, які вміють оцінювати ризики, працювати з різними джерелами інформації та спілкуватися з населенням. Далі поговоримо про технічні засоби:

Телекомунікаційні засоби : рації, телефони та інші засоби для безперебійного зв'язку між командами та з центральним офісом, а також засоби фіксації інформації.

: рації, телефони та інші засоби для безперебійного зв'язку між командами та з центральним офісом, а також засоби фіксації інформації. Транспортні засоби: для перевезення фахівців на місце обстеження.

для перевезення фахівців на місце обстеження. Навігаційне обладнання: безпілотні літальні апарати, прилади GPS, лазерні далекоміри та картографічні інструменти для точної фіксації координат виявлених ВНП та меж потенційно небезпечних територій.

безпілотні літальні апарати, прилади GPS, лазерні далекоміри та картографічні інструменти для точної фіксації координат виявлених ВНП та меж потенційно небезпечних територій. Захисне спорядження: хоча НТО не передбачає прямої роботи з ВЗВ групи НТО мають бути оснащені захисним спорядженням та мати інше спеціальне обладнання необхідне на випадок непередбачених обставин.

Вартість НТО

Близько 40 % собівартості послуг з НТО складає оплата праці фахівців. З урахуванням обсягу трудовитрат, під час надання послуг з нетехнічного обстеження, вартість таких послуг на ринку гуманітарного розмінування на сьогоднішній день складає від 3 000 до 7 500 грн/га в залежності від площі території, що обстежується.

До прикладу, згідно з відкритими даними наявних відповідних тендерів, вартість НТО від ТОВ "НІБУЛОН" коливається в діапа 3 287 - 4 431 грн/га; ТОВ "Гуманітарна безпека" — в районі 3 620 грн/га; ТОВ "Інтернешнл демайнінг груп" — близько 3 786 грн/га; ТОВ НВП "Патрон Демайнінг" — порядка 7 500 грн/га; ТОВ "Українське агентство розмінування" — 3 824 грн/га.

Вартість проведення НТО від компанії "Українські сервіси розмінування" складає 3 824 грн/га.

"Якісне НТО — запорука подальшого безпечного освоєння земель"

НТО є важливим етапом у процесі розмінування, оскільки надає інформацію щодо наявності, типу, розподілу вибухонебезпечних залишків війни та навколишніх умов. Крім цього, НТО дозволяє ефективно оцінити масштаби забруднення, сприяє пріоритизації вивільнення земель та плануванню подальших дій щодо вилучення, зменшення чи очищення територій для їх подальшого ефективного використання.

Адже без чіткого розуміння меж забрудненої території та типів наявних там ВНП можна витратити не тільки значні ресурси при проведенні гуманітарного розмінування, а й що критично небезпечно — пропустити забруднені місця. Аби такого не сталося, й застосовують нетехнічне обстеження із залученням кваліфікованих спеціалістів.

Тобто цей етап є фундаментальним, оскільки від його результатів залежить подальша робота з розмінування. По суті, якісне НТО — це запорука подальшого безпечного освоєння земель фермерами.

І, наостанок, хотілося б наголосити на тому, що проводити розмінування фермерами самостійно, які не мають відповідних навичок, кваліфікації і технічного устаткування, дуже небезпечно. І тут вже йдеться про збереження життя.

На жаль, "Українські сервіси розмінування" часто стикаються з ситуаціями, коли аграрії намагаються самостійно провести розмінування своїх угідь, без проведення НТО. Випадки бувають трагічними.

Я б хотів нагадати всім, що з кінця серпня Уряд збільшив розмір компенсації для аграріїв, і відтепер компенсація аграріям за розмінування сільгоспземель становить 100%.

Участь у програмі компенсацій можуть брати фермери, чиї землі знаходяться на деокупованих територіях, і де після проведення нетехнічного обстеження, підтверджена забрудненість або імовірна забрудненість вибухонебезпечними предметами. Але важливо: визначені ділянки обовʼязково мають знаходитися поза 20-кілометровою зоною від лінії бойового зіткнення або державного кордону.

Тож, не треба шукати можливість зекономити, ризикуючи власним життям і здоровʼям. Подавайте заявку і отримуйте дійсно безпечні для оброблення землі.

Адже без якісного НТО і подальшого очищення земель неможливе повноцінне відновлення України.