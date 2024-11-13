'Неудача стоила россиянам жизней и техники': в ВСУ показали, как уничтожают вражескую пехоту. Видео

Украинские защитники продолжают отважно противостоять врагу, нанося ему значительные потери. Так, недавно в сети показали, как бойцы ВСУ отразили ночной штурм российских войск.

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Воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили наступающую на их позиции вражескую пехоту и технику. Видео было опубликовано в Telegram-канале Страткома ВСУ.

"Оккупанты потерпели неудачу при попытке штурма позиций бойцов 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады. Неудача стоила россиянам жизней и техники", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины продолжают наносить урон российской оккупационной армии. На одном из направлений украинские пограничники на днях уничтожили российский БТР-70. Вражескую "броню" "демилитаризовали" украинские FPV-дроны.

Напомним, накануне, 11 ноября, украинские воины отминусовали почти 2000 оккупантов. Также они обезвредили 23 танка, 81 боевую бронированную машину, 38 артиллерийских систем, четыре РСЗО, 61 БпЛА оперативно-тактического уровня, 68 автомобилей и 6 единиц специальной техники войск Путина.