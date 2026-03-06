'Подогревают' антиукраинские заявления: Путин привлек политтехнологов и разведку, чтобы помочь Орбану удержаться у власти – медиа

Страна-агрессор Россия, якобы, планирует вмешаться в парламентские выборы в Венгрии в апреле, чтобы обеспечить победу действующего премьер-министра Виктора Орбана. По данным журналистов-расследователей, к операции привлечена группа политических технологов и военная разведка РФ.

Об этом сообщает проект VSquare. Источники утверждают, что секретные службы по меньшей мере трех европейских стран владеют данными о намерениях Кремля.

По данным источников, поручение контролировать вмешательство получил Сергей Кириенко, первый заместитель главы администрации Путина и разработчик инфраструктуры политического влияния России. Чиновник был причастен к вмешательству в президентские выборы в Молдове 2024 года. Тогда Кремль использовал сети покупки голосов, тролль-фермы и местных активистов против прозападного кандидата Майи Санду.

Подобную операцию Кириенко и руководитель Главного управления стратегического партнерства Вадим Титов готовят в Венгрии. Согласно плану, в посольстве РФ в Будапеште планируют разместить российских экспертов по манипулированию социальными сетями. Для прикрытия специалисты получили служебные и дипломатические паспорта.

В команду, которая работает по поручению Главного управления Генерального штаба ВС РФ, привлечены по меньшей мере три человека, которые работают в посольстве. Кроме того, Кириенко поддерживает связи с организаторами избирательной кампании партии "Фидес".

Напомним, за несколько недель до парламентских выборов в Венгрии украинский вопрос превратился в главную ось внутренней политики. Премьер-министр Виктор Орбан фактически сделал ставку на конфликт с Киевом как на ключевой инструмент мобилизации электората для партии "Фидес".

Ранее OBOZ.UA сообщал, венгерская оппозиционная партия "Тиса" нарастила поддержку и опережает правящую "Фидес" на 20 процентных пунктов среди избирателей, которые определились и точно планируют голосовать. В общей совокупности совершеннолетних граждан разрыв составляет 11 пунктов.

