'Невероятный, жизнерадостный ребенок': оккупанты убили в Киеве 9-летнюю дзюдоистку с мамой. Фото

Во время очередной российской атаки на Киев 1 июня государство-террорист цинично, в День защиты детей, забрало жизнь 9-летней Вики и ее мамы Ольги Ивашко. Девочка была дзюдоисткой и мечтала о больших достижениях.

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Об этом сообщили в Facebook президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк и активисты сообщества "Их убила Россия". Отмечается, что девочка несколько лет занималась в спортивном клубе Judo Master, и еще в минувшие выходные выходила на татами на соревнованиях в Киеве.

"Тренер Вики говорит, это был невероятный ребенок, очень спокойный, смелый и жизнерадостный... но очередная атака российскими ракетами забрала девочку на небо", – рассказал Кошляк.

"А между тем дзюдоисты-военнослужащие армии РФ выходят на мировые татами при поддержке IJF – International Judo Federation, сегодня они стартуют на турнире олимпийской квалификации Гран При Душанбе. Мы хороним детей-дзюдоистов..." – с грустью констатировал президент Федерации, выразив соболезнования семье девочки.

Мама с дочерью погибли во время обстрела, потому что не смогли попасть в укрытие – оно было закрыто.

В пятницу, 2 июня, киевляне начали массово приносить цветы на место гибели людей. Также кладут игрушки, конфеты, зажигают лампадки, сообщил Telegram-канал "Киев Info". Есть здесь и детские письма для погибшей 9-летней Вики.

Напомним: 1 июня российские оккупационные войска атаковали Киев ракетами, в столице прозвучало много громких взрывов – более десяти лишь за несколько минут. Силы ПВО сбили вражеские цели, однако падение их обломков привело к разрушениям и, к сожалению, погибшим и травмированным, среди которых – ребенок.

Как стало известно, в ночь на 1 июня жители Деснянского района во время воздушной тревоги пришли в поликлинику №3 на ул. Левицкого (бывшая Курчатова), где есть укрытие. Однако охранник не пустил их внутрь. Возле дверей находились семеро женщин, двое мужчин и трое детей.

Пока люди стучали в двери, осколки сбитой ракеты упали возле этой поликлиники. Погибла 33-летняя Наталья Вельченко, а также 34-летняя мама с 9-летней дочкой. Несколько человек получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– обломками российских "Искандеров" во время российской атаки 1 июня были повреждены несколько объектов. Среди них – и поликлиника, где, к сожалению, осколки российских ракет убили трех киевлян. Житель Деснянского района Киева Ярослав, жена которого погибла, утверждает, что они с семьей и другими жителями дома бежали в укрытие, а его просто не открыли;

– правоохранители с помощью технического прибора Drager проверили охранника, не открывшего дверь укрытия в Киеве, на содержание алкоголя в крови. По предварительным данным, он был трезв, хотя это не влияет на квалификацию его действий – ему уже готовят подозрение.

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