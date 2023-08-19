"Невозможное возможно": Резников подтвердил "зеленый свет" для Дании и Нидерландов на поставку Украине F-16
Глава министерства обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Соединенные Штаты Америки дали Дании и Нидерландам "зеленый свет" на поставки нашей стране современных истребителей F-16. Эти самолеты необходимы Силам обороны Украины для контрнаступления и освобождения захваченных россиянами территорий.
Министр отметил, что этот шаг Вашингтона показал, что для Украины невозможное возможно. Об этом Резников написал на своем аккаунте в Twitter в пятницу, 18 августа.
Он добавил, что поставки истребителей состоятся после того, как украинские пилоты закончат на них обучение.
"Украина доказала, что невозможное действительно возможно. Наши вооруженные силы доказали, что они полны энтузиазма быстро обучаться", – написал он.
Глава оборонного ведомства добавил, что вскоре Украина докажет всему миру, что победа нашей страны над террористическими оккупационными войсками России неизбежна.
"Спасибо всем нашим партнерам и друзьям в США, Нидерландах и Дании. Вперед к победе!" – добавил министр.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– США официально подтвердили передачу истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов. Эта поставка будет осуществлена после завершения подготовки украинских пилотов.
– Утром 18 августа стало известно, что Дания и Нидерланды подтвердили одобрение США на передачу Украине F-16.
– Издание CNN сообщило, что летчики Воздушных сил ВС Украины начнут обучение для управления F-16 в конце августа 2023 года. Процесс будет курировать международная коалиция из 11 стран.
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