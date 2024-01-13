'Независимость приобретают смелые': Зеленский поблагодарил всех воинов за уничтожение врага. Видео

Президент Владимир Зеленский поблагодарил защитников Украины за уничтожение российских оккупационных войск. Он подчеркнул, что независимость могут обрести только смелые люди.

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Такое заявление глава государства сделал во время вечернего видеообращения в субботу, 13 января. Соответствующее видео опубликовал офис президента.

"Я благодарю вас за уничтожение врага, ребята! Я благодарю всех ваших собратьев, всех, кто точно знает, что независимость не бывает наградой. Независимость приобретают смелые. Я благодарю всех в Украине, кто именно такой! И всех в мире, кто помогает нашей государству! Слава Украине!" – сказал президент.

В этом контексте Зеленский особо отметил воинов Национальной гвардии Украины, которые вместе со всеми Силами обороны и безопасности очень смело, очень стойко защищают украинские позиции.

"15-я бригада Нацгвардии – старший солдат Валерий Семенец и младший сержант Сергей Коваль, воины взвода оперативного назначения. Я благодарю вас за силу! 3-я бригада оперативного назначения - солдат Виталий Сащук, солдат Николай Нагайчук, солдат Юрий Косюта. 14-я бригада – младший сержант Владимир Олейник, старший сержант Василий Чернююк. Я благодарю вас, ребята!" – отметил он.

Президент также отдельно отметил воинов центра спецназначения Нацгвардии "Омега", в том числе ребят 1-го отряда, эффективно выполняющих задачи на Авдеевском направлении, а также всех воинов 3-го отряда "Омеги", воюющих на Мелитопольском направлении, усиливая подразделения Сил обороны.

Кроме того, глава государства рассказал, что сегодня провел несколько международных встреч. Поначалу в онлайн-формате Зеленский пообщался с лидерами парламентской коалиции Болгарии.

"Ведущие политические силы. Наши отношения. Наша общая безопасность – всех в Европе. Хороший и продуктивный разговор. Я благодарен за понимание – понимание именно того, что российская агрессия является угрозой для счастья и благополучия всех европейских наций", – пояснил он.

Также сегодня президент провел встречу с новым министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурным. Он назвал символическим то, что первый визит господина министра состоялся именно в Украину и именно в такое время, когда Россия пробует разные способы нарастить количество ударов по Украине и способность обходить нашу ПВО.

"Я благодарен всем государствам и, в частности, Франции – за очень серьезное усиление нашего воздушного щита, за неизменную поддержку на поле боя для наших воинов, помощь нашему народу", – сказал он.

Зеленский также уточнил, что сегодня стороны обсудили наши оборонные потребности, в том числе совместное производство и дронов, и артиллерии, и дальнейшее усиление ПВО.

"Я проинформировал о работе по Формуле мира. Благодарен Франции за активное участие в этой глобальной работе. Уже готовимся к форуму в Давосе. К представлению нашей позиции, наших возможностей – общих возможностей всех в мире, кто стремится оставить своим детям мир, где царит стабильность" и имеет значение свобода. Наши ценности, а не безумие того или иного диктатора", – резюмировал он.

Напомним, Владимир Зеленский лично примет участие в одном из мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, 16 января. Украинский лидер выступит с речью на панели "Достижение безопасности и сотрудничества во фрагментированном мире".

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