Ни дня без ликвидированных врагов: таврические десантники устроили оккупантам дронобомбинг на полях Донетчины. Видео

На фронте в Донецкой области на российских оккупантов охотятся воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВС Украины. Они показали новое видео боевой работы операторов FPV-дронов.

Видео дня

Под прицелом наших защитников – и живая сила, и техника врага. Соответствующий ролик обнародовала пресс-служба 79 ОДШБр на странице в Facebook 28 января.

"Таврические десантники устроили оккупантам настоящую "движуху" – именно такую, как хотел диктатор Путин. На этих кадрах энергичный дронобомбинг захватчиков и их техники на полях нашей Донетчины", – сказано в посте.

Воины с иронией отметили: один из россиян проявил недюжинную храбрость и пытался сбить украинский ударный дрон со своего "калаша".

"Но выиграть дуэль ему не суждено: 1:0 в пользу пилота 79-ки", – отметили представители бригады.

"Ни дня без ликвидированных врагов – правило, соблюдаемое нашими операторами дронов. Так держать!" – заявила пресс-служба.

Как писал OBOZ.UA, за неполные сутки 28 января (по состоянию на 16:00) на передовой произошло уже 130 боевых столкновений, местами враг атаковал под прикрытием авиации и артиллерии. Активнее всего захватчики наступали на Покровском направлении. Там зафиксировано почти 60 атак противника.

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