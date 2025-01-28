Оккупанты продолжают попытки наступления под прикрытием авиации и артиллерии: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

С начала суток и до 16:00 28 января на линии фронта произошло уже около 130 боевых столкновений, местами враг атаковал под прикрытием авиации и артиллерии. Активнее всего захватчики наступали на Покровском направлении: там зафиксировано уже почти 60 вражеских атак.

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Около полутора десятков из них продолжаются до сих пор. О ситуации рассказали в свежей оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. К настоящему времени количество боевых столкновений возросло до 130. Украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории", – отмечено в сообщении.

Огонь из артиллерии и минометов сегодня россияне вели по населенным пунктам Дмитровка, Пономаренки, Александровка, Мезеновка Сумской области; Железный Мост, Красный Хутор, Лесковщина Черниговской области; Видродженевское, Тимофеевка Харьковской области.

На Харьковском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении российские оккупанты семь раз атаковали Силы обороны в районах Кутьковки, Кондрашовки, Петропавловки, Новой Кругляковки и Богуславки, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении в течение дня захватническая армия совершила семь атак на позиции украинцев вблизи Новоегоровки, Богуславки, Макеевки и Серебрянского леса. Два боестолкновения еще продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Северском направлении враг 11 раз атаковал позиции наших защитников в районах Белогоровки, Новоселки и Верхнекаменского. Девять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении украинские защитники отбивают 11 вражеских атак в направлениях Предтечино, Белой Горы и Часова Яра. Десять атак уже завершились без успеха для оккупантов.

На Торецком направлении с начала суток произошло 13 боестолкновений в районах населенных пунктов Крымское, Дилиевка, Дачное, Торецк и Щербиновка. Одна вражеская атака на момент публикации сводки продолжалась.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 58 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Проминь, Сухой Яр, Лысовка, Зеленое, Видродження, Шевченко, Покровск, Сергеевка, Удачное, Надиевка, Успеновка, Нововасильевка, Новоалександровка, Алексеевка, Дачное и Улаклы. Силы обороны сдерживают напор и отразили 44 атаки противника, 14 боестолкновений – еще продолжаются.

На Новопавловском направлении произошло семь вражеских атак неподалеку от населенных пунктов Константинополь, Новоселка и Разлив.

На Курском направлении украинские защитники отразили пять атак противника, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор, кроме того, враг совершил 155 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам области.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях оккупационные войска активных действий не проводили.

"На остальных направлениях – особых изменений в обстановке не произошло", – подвели промежуточные итоги 1070 дня полномасштабной войны с Россией в Генштабе.

Напомним, накануне, 25 января, на линии фронта украинские воины отминусовали 1720 оккупантов за сутки. Также украинские воины обезвредили 9 танков, 4 боевых бронированных машины, 14 артиллерийских систем, 40 БпЛА оперативно-тактического уровня и 53 автомобиля российских захватчиков.

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