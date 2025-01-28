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Оккупанты продолжают попытки наступления под прикрытием авиации и артиллерии: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
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Оккупанты продолжают попытки наступления под прикрытием авиации и артиллерии: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

С начала суток и до 16:00 28 января на линии фронта произошло уже около 130 боевых столкновений, местами враг атаковал под прикрытием авиации и артиллерии. Активнее всего захватчики наступали на Покровском направлении: там зафиксировано уже почти 60 вражеских атак.

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Около полутора десятков из них продолжаются до сих пор. О ситуации рассказали в свежей оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. К настоящему времени количество боевых столкновений возросло до 130. Украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории", – отмечено в сообщении.

Огонь из артиллерии и минометов сегодня россияне вели по населенным пунктам Дмитровка, Пономаренки, Александровка, Мезеновка Сумской области; Железный Мост, Красный Хутор, Лесковщина Черниговской области; Видродженевское, Тимофеевка Харьковской области.

На Харьковском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Старицы.

Оккупанты продолжают попытки наступления под прикрытием авиации и артиллерии: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Купянском направлении российские оккупанты семь раз атаковали Силы обороны в районах Кутьковки, Кондрашовки, Петропавловки, Новой Кругляковки и Богуславки, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Оккупанты продолжают попытки наступления под прикрытием авиации и артиллерии: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта
Оккупанты продолжают попытки наступления под прикрытием авиации и артиллерии: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Лиманском направлении в течение дня захватническая армия совершила семь атак на позиции украинцев вблизи Новоегоровки, Богуславки, Макеевки и Серебрянского леса. Два боестолкновения еще продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

Оккупанты продолжают попытки наступления под прикрытием авиации и артиллерии: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Северском направлении враг 11 раз атаковал позиции наших защитников в районах Белогоровки, Новоселки и Верхнекаменского. Девять боестолкновений продолжаются до сих пор.

Оккупанты продолжают попытки наступления под прикрытием авиации и артиллерии: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Краматорском направлении украинские защитники отбивают 11 вражеских атак в направлениях Предтечино, Белой Горы и Часова Яра. Десять атак уже завершились без успеха для оккупантов.

Оккупанты продолжают попытки наступления под прикрытием авиации и артиллерии: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Торецком направлении с начала суток произошло 13 боестолкновений в районах населенных пунктов Крымское, Дилиевка, Дачное, Торецк и Щербиновка. Одна вражеская атака на момент публикации сводки продолжалась.

Оккупанты продолжают попытки наступления под прикрытием авиации и артиллерии: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 58 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Проминь, Сухой Яр, Лысовка, Зеленое, Видродження, Шевченко, Покровск, Сергеевка, Удачное, Надиевка, Успеновка, Нововасильевка, Новоалександровка, Алексеевка, Дачное и Улаклы. Силы обороны сдерживают напор и отразили 44 атаки противника, 14 боестолкновений – еще продолжаются.

Оккупанты продолжают попытки наступления под прикрытием авиации и артиллерии: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Новопавловском направлении произошло семь вражеских атак неподалеку от населенных пунктов Константинополь, Новоселка и Разлив.

Оккупанты продолжают попытки наступления под прикрытием авиации и артиллерии: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Курском направлении украинские защитники отразили пять атак противника, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор, кроме того, враг совершил 155 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам области.

Оккупанты продолжают попытки наступления под прикрытием авиации и артиллерии: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях оккупационные войска активных действий не проводили.

"На остальных направлениях – особых изменений в обстановке не произошло", – подвели промежуточные итоги 1070 дня полномасштабной войны с Россией в Генштабе.

Напомним, накануне, 25 января, на линии фронта украинские воины отминусовали 1720 оккупантов за сутки. Также украинские воины обезвредили 9 танков, 4 боевых бронированных машины, 14 артиллерийских систем, 40 БпЛА оперативно-тактического уровня и 53 автомобиля российских захватчиков.

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