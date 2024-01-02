'Ни одно государство не отражало подобных ударов': Зеленский отметил работу украинских сил ПВО и призвал не игнорировать воздушную тревогу. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность воинам Воздушных сил ВСУ и всем, кто с оружием работает над защитой нашего неба. Он подчеркнул, что ни одно государство не отражало подобных ударов, комбинированных: и дроны, и ракеты, в том числе аэробалистические.

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Только за день 2 января сбиты десять "кинжалов". Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении к украинцам.

По его словам, с начала текущих суток оккупанты запустили против Украины почти сто ракет разных типов. Специально враг просчитал траектории так, чтобы нанести как можно больше вреда.

"Это абсолютно сознательный террор. И только за несколько этих последних дней – с 29 декабря и по сегодняшний день – Россия применила против Украины уже почти 300 ракет и более 200 "шахедов"", – отметил глава государства.

"Больше систем ПВО, больше ракет для ПВО – это то, что напрямую сохраняет жизнь", – констатировал президент.

Зеленский подчеркнул: если уже сейчас не доказать, что демократии способны защищать жизнь от любых форм террора, то он и дальше будет расползаться по Европе и миру.

"Ощущение безнаказанности у российской верхушки, сформировавшееся за десятилетие их ничем не ограниченной власти, уже привело ко многим страданиям и смертям. Россия должна запомнить, что такое ответственность за уничтожение жизни и что такое сила защиты жизни", – убежден украинский лидер.

Он выразил благодарность Великобритании за готовность придавать силы нашей ПВО. Этот вопрос президент обсудил с британским премьером Риши Сунаком.

Также Зеленский отметил важность работы украинской дипломатии и реализации украинской формулы мира.

"Когда мы завершим эту войну, стабильность и безопасность должны стать безальтернативными", – убежден глава государства.

Также он прокомментировал российские обстрелы и спасательно-поисковые операции, продолжающиеся в разных городах Украины.

"Команды спасателей будут работать круглосуточно. Всем, кто был ранен, а это 130 человек, предоставляется и будет оказываться необходимая помощь: Харьков и область, Киев и область, Запорожье, все пострадавшие города и районы", – сказал украинский лидер.

"По состоянию на данный момент известно о пяти погибших от этого массированного удара. Мои соболезнования всем потерявшим родных и близких. Вечная память всем жертвам российского террора", – отметил Зеленский.

Особо он отметил украинских военных, которые делают все возможное, чтобы выгнать врага с нашей земли и принудить Россию к прекращению этой войны.

"Сегодня, кстати, подписал новый указ о награждении наших воинов государственными наградами. 115 воинов Вооруженных сил. 32-я, 54-я, 93-я, 110-я отдельные механизированные бригады, 17-я отдельная танковая бригада, 92-я отдельная штурмовая бригада, 39-я и 299-я бригады тактической авиации. Спасибо вам!" – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак 2 января провели первые в 2024 году телефонные переговоры. Кроме того, они обсудили продолжение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнейшее усиление ПВО и дальнобойных способностей ВСУ.

– Также Зеленский отреагировал на массированный российский ракетный удар утром 2 января, от которого пострадали Киев и Харьков. Он отметил, что в результате очередного террористического акта со стороны РФ погибли четыре человека, еще 92 травмировались.

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