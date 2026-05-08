Ни одно укрытие не спасет врага: в ГУР показали работу БПАК 'Химер' на Запорожье. Видео

Бойцы подразделения "Химера" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины показали новые кадры боевой работы на Запорожском направлении. Украинские разведчики наносят удары по местам укрытия российских военных и техники, используя беспилотные авиационные комплексы.

Видео дня

Видео работы БПАК "Химера" опубликовали на официальном Telegram-канале Главного управления разведки. В сообщении отметили, что операторы беспилотников "методично зачищают Запорожскую область от российских захватчиков".

В ГУР заявили, что для российских военных "настоящий ад" начинается там, где работают операторы "Химеры". На обнародованных кадрах видны удары по местам, где оккупанты пытались спрятаться или накопить силы.

"Подвалы, лесополосы, заброшенные здания – смерть находит врага круглосуточно в любом уголке", – отметили в разведке. Там также добавили, что любые попытки российских сил перегруппироваться или переждать атаки завершаются потерями живой силы и техники.

Удары по позициям

По данным ГУР, операторы беспилотных комплексов работают по целям в различных укрытиях и полевых позициях российской армии. Основными целями становятся места скопления личного состава, техника и временные базы оккупантов.

На видео зафиксировали серию точных ударов по позициям врага в Запорожской области. Часть целей поразили во время попыток российских военных спрятаться в посадках и заброшенных зданиях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" в апреле 2026 года провело операцию во временно оккупированном Крыму и атаковало ряд военных объектов российской армии. Под удары попали средства радиолокации, системы радиоэлектронной борьбы, ангары для самолетов и резервуар с нефтепродуктами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!