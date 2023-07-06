"Ни окон, ни дверей": жители Львова рассказали о ракетном ударе РФ по городу. Видео

Большинство жителей пострадавшего района Львова во время ракетной атаки противника в ночь на 6 июня мирно спали в своих квартирах. Семь из 10 российских ракет "Калибр" были ликвидированы ВСУ, однако в городе были и прилеты, которые вызвали значительные разрушения.

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"Все пострадало, все! В хате ни окон, ни дверей, ничего нету. Вот (показывает на свою одежду. – Ред.), в чем были, в том были. Вот здесь немного ранено, ногу, голову... Спину посекло – ударная волна пошла", – рассказала жительница Львова, которая пережила вражеский удар. Комментарий у нее взяли журналисты "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Предварительно, наибольшее количество людей пострадали именно от взрывной волны. Тем, у кого были неопасные для жизни ранения, оказали первую медицинскую помощь, но не госпитализировали.

"Первый взрыв был – цветочки, вазоны у меня попадали. А потом уже так попадало, что это все. Ничего. Пусто!" – эмоционально рассказала другая жительница города.

Еще одна пострадавшая сообщила, что у нее неглубокие раны на лице, руках, ногах, груди. Окно в комнате, где она спала, выбило, осколки посекли тело.

"В хате были, спали. И начало вот это... и все", – сказала женщина.

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По данным Львовского городского совета на 8:40 четверга, 13 человек госпитализировали, еще 21 жителю оказали первую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Предварительно, погибло четыре мирных жителя. Президент Владимир Зеленский заявил, что агрессор получит "ощутимый ответ".

Как писал OBOZREVATEL:

– Оккупационные войска в ночь на четверг, 6 июля, атаковали украинские города крылатыми ракетами "Калибр" с Черного моря и дронами-камикадзе. Тревога была объявлена во всех областях.

– Мэр Львова Андрей Садовый назвал ракетный удар одной из самых масштабных атак на гражданскую инфраструктуру в городе за время полномасштабного вторжения. По его словам, кроме жилых домов удар нанес разрушения офисному центру, школам и общежитиям Львовской политехники.

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