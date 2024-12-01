Ничего нельзя исключать: верховная представительница ЕС сделала громкое заявление о возможном появлении иностранных войск в Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в ходе визита в Киев в воскресенье, 1 декабря, не исключила возможности отправки западных войск в Украину. По ее словам, в этом вопросе следует сохранять "определенную стратегическую двусмысленность".

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Соответствующее заявление Каллас озвучила в разговоре с журналистами, передает ANSA. В частности, она сказала, что война в Украине является "проблемой, которую мы должны решать на нескольких уровнях в течение нашего мандата, и это самая большая проблема безопасности, с которой мы сталкиваемся в настоящее время".

"И это хороший сигнал, что мы собрались здесь вместе, чтобы продемонстрировать дух единства в логике единой Европы", – добавила Каллас.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с представителями ЕС заявил, что Украина не будет просить союзников о введении войск.

"Мы никогда не будем просить наших союзников ввести войска в Украину. Конечно, мы были бы рады. Потому что у России сейчас есть Северная Корея, Иран и другие союзники, а мы одни на поле боя. Но если бы я попросил ввести войска на нашу территорию, половина наших союзников перестала бы нас поддерживать", – сказал Зеленский.

При этом Каллас не стала отвергать возможность отправки войск Запада в Украину:

"До сих пор дискуссия велась вокруг того, какие страны готовы отправить военных в Украину, а какие нет: я считаю, что ничего исключать нельзя и в этом вопросе следует сохранять определенную стратегическую двусмысленность".

Затем она подчеркнула, что Европа могла бы "сыграть свою роль", если бы прекращение огня действительно было достигнуто и необходимо было бы отправить войска для проверки его соблюдения.

"Выбор в этом плане в любом случае остается за Украиной", – заявила Каллас.

В своем первом твите в качестве верховного представителя ЕС Каллас написала:

"Во время моего первого визита после вступления в должность мое послание ясно: Европейский Союз хочет, чтобы Украина выиграла эту войну. Мы сделаем для этого все возможное".

Журналистам она сказала, что уже "наводит мосты с администрацией США".

"Но когда я слышу сообщения от государств-членов, которые провели переговоры с администрацией Трампа… ну, они больше не говорят, что положить конец этой войне так легко", – сказала Каллас.

Она также призвала не переоценивать Москву, поскольку "их экономика вступила в тяжелую фазу с санкциями, дефицитом, инфляцией, нехваткой кадров".

Продолжать поддерживать Украину также "в интересах США", поскольку победа РФ "усилит Китай, Иран и Северную Корею, которые уже действуют вместе".

"Я думаю, что очень важно приехать сюда и начать наш мандат в Украине, как президента Европейского совета, так и верховного представителя, вместе с комиссаром по расширению", – заявила Каллас.

Напомним, глава общественной лиги Украина – НАТО Сергей Джердж в интервью OBOZ.UA спрогнозировал, что, если Франция или Великобритания отправят войска в Украину, наиболее вероятно, их разместят в относительно безопасных регионах.

В Южной Корее заявили, что военные из КНДР, отправленные в Россию, были приписаны к российским военным на уровне взвода. В Сеуле предположили, что они будут использоваться в качестве пушечного мяса в опасных районах на передовой в Украине.

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