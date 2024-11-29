Где в Украине могут разместить западные войска: Джердж оценил вероятность таких мер

В последнее время в международных кругах активизировалась дискуссия о возможности введения западных войск в Украину. Глава общественной лиги Украина – НАТО Сергей Джердж считает, что эта тема является важным шагом в усилении поддержки нашей страны.

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Если западные войска из таких стран, как Франция или Великобритания действительно будут отправлены в Украину, наиболее вероятно, что их разместят в относительно безопасных регионах. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Сергей Джердж считает, что идея введения иностранных войск в Украину является лишь одним из возможных сценариев, но уже тот факт, что она обсуждается на высоком уровне, является важным сигналом.

"Очень хорошо, что президент Франции обозначил эту тему, и недавно министр иностранных дел Франции сказал, что очень важно, чтобы мы сами себе не ставили каких-либо красных линий и барьеров в поддержке Украины, в том числе и по отправке войск. Главное, что об этом заявляется – такая опция возможна, независимо от того, будет ли она использована или нет. Возможно, будут войска, возможно, не будут. Но наши западные партнеры сами себе не должны запрещать что-либо делать в этом направлении", – пояснил он.

По мнению эксперта, решение о вводе войск на уровне НАТО маловероятно из-за сложности достижения консенсуса среди всех стран-членов Альянса. Однако национальные инициативы отдельных стран, таких как Франция, Великобритания или Германия выглядят более реалистичными.

"Сомнительно, что, в целом, НАТО может принять такие решения, но на уровне отдельных стран все возможно. Если есть ядро стран, которое может сформироваться в плане такой активной поддержки Украины, то это, конечно, Франция, Германия и Великобритания. Возможно, присоединятся и другие страны, это вполне было бы возможно", – сказал он.

Размещение западных войск в безопасных регионах Украины могло бы дать существенное преимущество. Во-первых, это усугубит стратегическую поддержку Украины. Во-вторых, такие силы могли бы выполнять роль гарантии безопасности, позволяя украинским военным сосредоточиться на восточном фронте, где идут основные боевые действия.

"Мы говорили ранее, что такие войска могли быть на западной границе Украины, на северной границе Украины с Беларусью. Там, где нет боевых действий, но это уволило бы наши украинские силы, которые могли бы с большой потребностью примениться на восточном фронте", – резюмировал Сергей Джердж.

Напомним, что посол Литвы в НАТО Дейвидас Матулонис недавно отметил, что существуют варианты, чтобы одно из государств блока могло отправить войска в Украину без согласия всего Альянса. К примеру, решения могут приниматься на национальном уровне или определенной коалицией стран.

В то же время он признал, что на сегодня это лишь идея и члены блока имеют разные позиции и мнения по этому поводу.

Издание Le Monde со ссылкой на источники ранее написало, что Британия и Франция возобновили секретные дискуссии о возможном введении своих войск в Украину. Также оговаривается возможность создания частных оборонных компаний на ее территории.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера отметил, что Польша не планирует отправлять свои войска в Украину. По его словам, сейчас важно оказывать поддержку оружию.

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