'Не на этом этапе': в Польше отказались рассматривать вариант отправки своих войск в Украину

На данном этапе российско-украинской войны Польша не планирует отправлять свои войска в Украину. По словам главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Северы, сейчас важно оказывать поддержку оружием.

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Также он подчеркнул, что Запад должен оказывать больше давления на РФ в вопросах усиления санкций. Об этом глава польского Бюро национальной безопасности заявил в эфире радио ZET.

Польский чиновник подчеркнул, что не видит необходимости в отправке в Украину войск стран НАТО на данном этапе войны. В то же время он заявил, что Украине необходимо продолжать оказывать поддержку посредством передачи вооружения.

"На этом этапе это не является соответствующим решением. Сейчас Украина нуждается в поддержке оружием, соответствующей оценке экономических условий ведения войны со стороны России", – заявил Севера.

По его словам, сейчас Запад должен усилить санкционное давление на страну-агрессора РФ, чтобы у Москвы не было возможности обходить ограничения. Севера объяснил, что речь идет о запрете доступа россиян к вооружению или компонентам для производства оружия.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что война в Украине, начатая Россией, якобы "вступает в решающую фазу". Однако, по его словам, "события последних нескольких десятков часов" несут угрозу глобального конфликта.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что обстрел Днепра баллистической ракетой средней дальности 21 ноября является "значительной эскалацией" войны в Украине.

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