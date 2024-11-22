'Приближается что-то неизвестное': Туск забил тревогу из-за 'событий последних нескольких десятков часов'

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что война в Украине, начатая Россией, якобы "вступает в решающую фазу". Однако, по его словам, "события последних нескольких десятков часов" несут угрозу глобальному конфликту.

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Все в мире чувствуют, что "приближается нечто неизвестное". Об этом глава польского правительства сказал на съезде Ассоциации польских учителей в Варшаве в пятницу, 22 ноября, передает Укринформ.

Вероятно, под "события последних нескольких десятков часов" Туск подразумевал удар России по Днепру баллистической ракетой средней дальности "Орешник" (так заявил диктатор РФ Путин). Ранее в ГШ ВСУ заявляли об ударе межконтинентальной баллистической ракетой (предполагалось, что это была РС-26 "Рубеж").

По его словам, существует "серьезная и реальная" угроза глобальной войны после значительной эскалации на этой неделе.

"Война на востоке вступает в решающую фазу. Мы все это знаем, мы чувствуем, что приближается что-то неизвестное. Никто из нас не знает конца этого конфликта. Впрочем, мы знаем, что он приобретает сейчас очень драматические очертания. События последних нескольких десятков часов показывают, что эта угроза действительно серьезная и реальная в контексте глобального конфликта", – подчеркнул Туск.

Он добавил, что Украина держится главным образом потому, что украинский народ оказался креативным.

"Многие люди там смогли показать, в чем заключается преимущество людей, подготовленных к вызовам современности, также во времена таких драматических событий, как война", – сказал премьер.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что обстрел Днепра баллистической ракетой средней дальности 21 ноября является "значительной эскалацией" войны в Украине. "Это очередной этап эскалации Россией этой жестокой войны против нашего соседа", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что для удара по Днепру агрессор применил экспериментальную баллистическую ракету средней дальности "Кедр". Владимир Путин, назвав ее "Орешником", использовал название научно-исследовательской работы по разработке этой ракеты.

– Момент прилета новой российской ракеты по Днепру утром 21 ноября попал на видео.

– По словам источников, российские ракеты, одной из которых агрессор атаковал Днепр утром 21 ноября, потенциально можно сбить. Для этого Украине нужны новые средства противоракетной обороны, в частности, система THAAD, и переговоры об этом уже идут.

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