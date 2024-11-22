"Значительная эскалация в жесткой войне": в Польше обеспокоены запуском РФ межконтинентальной ракеты и призвали увеличить поддержку Украины

В Польше отреагировали на запуск Россией межконтинентальной баллистической ракеты "Рубеж" по территории Украины 21 ноября. Там назвали такой шаг российских оккупантов "значительной эскалацией" войны в Украине.

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Это требует соответствующей реакции мира, а также усиления военной помощи Украине, сказал глава МИД Польши Радослав Сикорский во время выступления в населенном пункте Хшанув Малопольского воеводства. Слова польского министра передает Укринформ.

"Это очередной этап эскалации Россией этой жестокой войны против нашего соседа", – подчеркнул он.

Сикорский добавил, что находится в контакте с послом Польши в Украине Петром Лукасевичем, а также главой МВД Польши Томашем Семоняком по отработке вопроса "возможной эвакуации" посольства.

В то же врем вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что "решимость помогать Украине должна быть еще больше, чем вчера или позавчера, она не может притормозить".

По словам политика, на этот счет наблюдается значительная дипломатическая активность премьер-министра Дональда Туска, главы МИД Сикорского, а также и его лично.

В начале следующей недели в Берлине состоится важная встреча министров обороны Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши, в ходе которой будет обсуждаться стратегическое сотрудничество по безопасности в регионе и мире.

Как сообщал OBOZ.UA:

– утром 21 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по Днепру, ранив двух человек. В городе повреждены промышленное предприятие и здание центра реабилитации людей с инвалидностью, из-за обстрелов произошли два пожара.

– Воздушные силы ВСУ заявили, что оккупанты запустили межконтинентальную баллистическую ракету, аэробаллистическую Х-47М2 "Кинжал" и семь ракет Х-101. Защитники неба сбили шесть Х-101.

– Диктатор Путин в видеообращении заявил, что РФ "в ответ на агрессивные действия НАТО" ударила по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Это было тестовым испытанием боеприпаса.

– В Белом доме подтвердили, что РФ предупредила США о предстоящем запуске межконтинентальной баллистической ракеты. Эту информацию Вашингтон передал Украине.

– В открытом доступе подробностей и конкретных характеристик "Орешника" нет. Предполагается, что речь идет о ракете РС-26 "Рубеж".

– О том, что известно о межконтинентальной баллистической ракете "Рубеж", оснащенной раздельными боевыми частями, читайте в материале.