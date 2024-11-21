США заверили, что предупредили Зеленского и партнеров об ударе РФ баллистикой, в МИД Украины объяснили, почему начал суетиться Путин

В Белом доме подтвердили, что Россия предупредила Соединенные Штаты о предстоящем запуске межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж". Эту информацию Вашингтон передал Украине.

Видео дня

Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в четверг, 21 ноября. Союзники Штатов также были проинформированы о планах РФ.

"Мы знаем о запуске Россией баллистической ракеты средней дальности по Украине. В последние дни мы проинформировали Украину и наших близких союзников, чтобы помочь им подготовиться", – сказала Жан-Пьер.

При этом, по ее словам, Штаты не видят признаков, указывающих на намерения России применить ядерное оружие против Украины. Также она подчеркнула, что пуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику Вашингтона в отношении помощи Украине.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх также подтвердила, что Россия предупредила США по каналам ядерной безопасности об испытаниях баллистики средней дальности "Рубеж". По ее словам, США не поменяли подходов к ядерному развертыванию после удара РФ ракетой "Рубеж".

Отметим, что ранее путинский пресс-секретарь Песков заявил, что за 30 минут до пуска ракеты Россия отправила США уведомление в автоматическом режиме по линии центра по уменьшению ядерной опасности.

В Министерстве иностранных дел Украины со своей стороны отметили, что Украина неоднократно использовала дальнобойные возможности против целей на временно оккупированных территориях, но Путин начал суетиться только тогда, когда были поражены цели на территории РФ.

"Следовательно, он прекрасно понимает разницу между собственно российской территорией и территориями, которые он пытается украсть у Украины", – заявил спикер МИД Георгий Тихий.

Он подчеркнул, что Украина имеет полное право поражать любые легитимные военные цели на территории России. "Украина защищает себя в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Россия может винить только себя в последствиях своего решения напасть на Украину", – добавил спикер.

Беспокойство из-за российского удара по Украине новой ракетой также выразили в ООН. Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал "обе стороны" к деэскалации, передает Le Monde.

По его словам , применение Россией против Украины новой баллистической ракеты средней дальности – это "новое тревожное событие".

"Все это движется в неправильном направлении", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– утром 21 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по Днепру, ранив двух человек. В городе повреждены промышленное предприятие и здание центра реабилитации людей с инвалидностью, из-за обстрелов произошли два пожара.

– Воздушные силы ВСУ заявили, что оккупанты запустили межконтинентальную баллистическую ракету, аэробаллистическую Х-47М2 "Кинжал" и семь ракет Х-101. Защитники неба сбили шесть Х-101.

– Диктатор Путин в видеообращении заявил, что РФ "в ответ на агрессивные действия НАТО" ударила по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Это было тестовым испытанием боеприпаса.

– В открытом доступе подробностей и конкретных характеристик "Орешника" нет. Предполагается, что речь идет о ракете РС-26 "Рубеж".

– О том, что известно о межконтинентальной баллистической ракете "Рубеж", оснащенной раздельными боевыми частями, читайте в нашем материале.